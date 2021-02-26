После выздоровления птицу выпустят на свободу
Иркутская зоогалерея приняла принять раненую сову. У птицы перелом крыла, а также худоба. О состоянии совы представители зоогалереи пообещали сообщить позднее.
Однако этим добрым постом сотрудники зоогалереи подняли другую, болезную для них тему. Они пояснили, что их зоопарк ограничен количеством помещений для разных животных, и принять они могут не всех.
- С дневными хищниками стараемся не связываться, их даже рассадить на время лечения некуда, а ночных время от времени принимаем. Это сложные птицы, но наш доктор Аня может дать им реальный шанс на выздоровление и возвращение в природу, - сообщили в Иркутской зоогалерее.
Помимо этого, на содержание диких птиц нужны деньги, которых в частном зоопарке не так много. Особенно после ковидных ограничений, когда зоопарк попросту не работал и не мог принимать посетителей.
- Люди, которые привозят к нам подранков, даже не спрашивают, чаще всего, а не нужно ли случайно птичке чего-нибудь... И это так странно. Дикие животные - собственность государства и оно обязано заботиться о своих подопечных. Но в какое ведомство не позвони - всё не их компетенция, - отметили в зоопарке.
Также здесь поблагодарили неравнодушных людей, которые помогли пополнить кормовую базу на зиму для животных.
В Иркутскую зоогалерею поступила сова со сломанным крылом
Общество, Фото:
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