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В Иркутскую зоогалерею поступила сова со сломанным крылом

В Иркутскую зоогалерею поступила сова со сломанным крылом
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
После выздоровления птицу выпустят на свободу

Иркутская зоогалерея приняла принять раненую сову. У птицы перелом крыла, а также худоба. О состоянии совы представители зоогалереи пообещали сообщить позднее.

Однако этим добрым постом сотрудники зоогалереи подняли другую, болезную для них тему. Они пояснили, что их зоопарк ограничен количеством помещений для разных животных, и принять они могут не всех.

- С дневными хищниками стараемся не связываться, их даже рассадить на время лечения некуда, а ночных время от времени принимаем. Это сложные птицы, но наш доктор Аня может дать им реальный шанс на выздоровление и возвращение в природу, - сообщили в Иркутской зоогалерее.

Помимо этого, на содержание диких птиц нужны деньги, которых в частном зоопарке не так много. Особенно после ковидных ограничений, когда зоопарк попросту не работал и не мог принимать посетителей.

- Люди, которые привозят к нам подранков, даже не спрашивают, чаще всего, а не нужно ли случайно птичке чего-нибудь... И это так странно. Дикие животные - собственность государства и оно обязано заботиться о своих подопечных. Но в какое ведомство не позвони - всё не их компетенция, - отметили в зоопарке.

Также здесь поблагодарили неравнодушных людей, которые помогли пополнить кормовую базу на зиму для животных.
птицы
 
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