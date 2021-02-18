Бурятская лыжница в третий раз в карьере отправится на чемпионат мира
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова включена в состав сборной России на чемпионат мира. Чемпионат мира по лыжным гонкам состоится с 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.
Женская команда состоится из 12 человек. Это Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгений Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом перед этапом Кубка мира, который прошёл 23-24 января в финском Лахти. Судя по всему, заболевание протекало у неё в лёгкой форме, так как в начале февраля Алиса заверила, что со здоровьем «всё хорошо» и передала забавный видеопривет.
Пропуск финского этапа привёл к тому, что Алиса опустилась в общем зачёте Кубка мира. Она была 17-й, а сейчас занимает 21-е место.
Алиса Жамбалова дважды участвовала в чемпионатах мира (проводятся раз в два года). В 2017 году она выступила в масс-старте на 30 км свободным стилем, где заняла 23 место.
В 2019 году она выступила на чемпионате мира также в одной гонке – классическим стилем на 10 км. Бурятская лыжница показала 21-й результат. После чемпионата мира отправилась на всемирную Универсиаду в Красноярске, где стала триумфатором, взяв четыре золотые медали.
Всего на чемпионате мира-2021 лыжницы разыграют шесть комплектов медалей. 25 февраля – в спринте классическим стилем, 27 февраля – в скиатлоне на 15 километров, 28 февраля – в командном спринте свободным стилем, 2 марта – в гонке на 10 км свободным стилем, 4 марта – в эстафете 4х5 км, 6 марта – в масс-старте на 30 км классическим стилем.
Алиса Жамбалова выступит на чемпионате мира
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённые узнали, что в шахматах шатар совершенно другие правила
Надежду Низовкину отправили в ИВС
Общее число случаев заражения ковидом движется к 33 тысячам
Ползущего пешехода запечатлели на Левом берегу
Бурятская лыжница в третий раз в карьере отправится на чемпионат мира
На геодезический пункт наехала техника
Суд удовлетворил иск прокуратуры
Девушке снова пришла открытка со словами поддержки из Шотландии
Многодетный отец получил условный срок
Мужчина раскаялся в содеянном
Женщина не явилась на запланированное мероприятие
В прокуратуре проанализированы состояние и динамика преступности
В дело вмешалась прокуратура
Парень купил удостоверение через интернет
Мужчина не смог вовремя покинуть страну