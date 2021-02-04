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Алиса Жамбалова, подхватившая ковид, рассказала о самочувствии

Алиса Жамбалова, подхватившая ковид, рассказала о самочувствии
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Лыжница из Бурятии передала привет всем, кто беспокоился за неё

Бурятская лыжница, член сборной России Алиса Жамбалова, подхватившая в конце января коронавирус, рассказала о своём состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом перед этапом Кубка мира, который прошёл 23-24 января в финском Лахти.

- Дорогие друзья! Многие спрашивают о моём здоровье. Рада вам сообщить, что у меня всё хорошо. За короткий промежуток карантина очень соскучилась по зиме. Спасибо, что переживаете и поддерживаете меня, - написала Алиса Жамбалова в своём аккаунте в Instagram.

Алиса также поделилась фотографиями, сделанными в итальянской местности Трентино-Альто-Адидже. Записала она и забавный ролик, на котором прыгнула в большой сугроб и приветственно помахала пользователям.


Подписчики оставляют тёплые слова поддержки под постом: «Ну, слава богу. Давай возвращайся уже и рви всех! Алис, мы очень за тебя болеем», «Молодец! Удачи! Мы ждем тебя на гонках», «Давай выздоравливай, ты нам на лыжне нужна», «Ой, как мы болеем за наших лыжников, а за Алису особенно! Желаю отличных гонок, быстрых лыж, сил и бодрости!» и т.д.

Пропуск финского этапа привёл к тому, что Алиса опустилась в общем зачёте Кубка мира. Она была 17-й, а сейчас занимает 21-е место. Лидирует в тотале пока американка Джессика Диггинс. На второй строчке россиянка Юлия Ступак, но ещё одна лыжница из США Рози Бреннен отстаёт от неё ненамного. Одни из сильнейших спортсменок мира – норвежки – пропускали ряд гонок из-за угрозы заразиться коронавирусом и потому в общем зачёте отстают.
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