Нерадивый отец долго уклонялся от алиментов
Улан-удэнец из посёлка Импульс оплатил задолженность в размере свыше 220 тысяч рублей по алиментам только после ареста своего автомобиля Toyota Harrier, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
При разводе с супругой суд обязал мужчину к выплатам алиментов на содержание двух сыновей в размере 33% от всех видов заработка. Однако нерадивый отец свои обязательства выполнял несвоевременно и не в полном объёме, а в прошлом году выплаты по алиментам и вовсе прекратились. В результате образовалась задолженность в размере 221 067 рублей.
После сигнала об отсутствии выплат по алиментам судебные приставы наложили арест на автомобиль мужчины марки Toyota Harrier и дали 10-дневный срок для добровольной оплаты задолженности.
Арест автомобиля побудил должника срочно изыскать деньги для уплаты суммы задолженности по алиментам в полном объёме.
На сегодняшний день задолженность по алиментам в полном объёме перечислена детям. Кроме того, мужчина официально трудоустроился и теперь алименты ежемесячно будут выплачиваться из его заработной платы.
Улан-удэнец выплатил алименты после ареста Toyota Harrier
Общество, Фото:
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