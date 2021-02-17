Мужчина снял наличные, отвлёкся на телефонный звонок и уехал
В один из новогодних праздничных дней в полицию города Усолье-Сибирское Иркутской области позвонила москвичка Людмила и рассказала о том, что в банкомате отделения банка она нашла чужие деньги. Звонок на горячую линию банка не дал результатов, поэтому женщина решила сообщить о находке в полицию.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции разыскали владельца купюр. Мужчина рассказал, что забрав карту из банкомата, отвлекся на телефонный звонок, и, забыв о деньгах уехал. Об оставленных наличных усольчанин вспомнил уже вечером, когда в кошельке не оказалось нужной суммы.
Руководство межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поблагодарило женщину за ответственную гражданскую позицию и активное содействие.
- Благодаря сознательности и оперативности москвички, приезжавшей в северный город к родственникам, ситуация разрешилась благополучно. В знак признательности хозяин возвращенных финансов вручил ей подарок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области москвичка вернула оставленные в банкомате чужие деньги
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