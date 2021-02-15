 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова

В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова
Общество,  Фото:https://minkultrb.ru/
Национальная библиотека получила разрешение от его родственников

Национальная библиотека Бурятии получила разрешение на оцифровку трудов Михея Ербанова. Соглашение было подписано с родной племянницей Савранны Яковлевны Ербановой, жены Ербанова Михея Николаевича, Бэлой Иннокентьевной Тумановой, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Во время беседы Бэла Иннокентьевна тепло рассказала о своих знаменитых родных, о своих впечатлениях о них, о их трудной судьбе. Она разрешила оцифровать их труды для использования читателям электронных библиотек. После оцифровки этих документов появится возможность с помощью интернета увидеть, как формировалась история Бурятии и что происходило в стране, когда работали эти исторические личности.

- Стоит отметить, что неотъемлемой частью процесса оцифровки книжных памятников является активная работа с авторами книг и их правопреемниками по получению разрешений на оцифровку трудов и их включения в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), - отметили в пресс-службе.

Справка:

Михей Николаевич Ербанов – советский государственный и партийный деятель, ответственный, первый секретарь Бурят-Монгольского областного комитета ВКП(б) Бурят-Монгольской республики (1928—1937).

С декабря 1929 года по октябрь 1937 года — первый секретарь Бурят-Монгольского обкома и член Сибирского крайкома ВКП(б). на этом посту развернул строительство крупных объектов индустрии (ПВЗ, УУАЗ, стеклозавод, мясокомбинат и др.). Он же создал систему подготовки местных кадров рабочего класса, провёл ЛЭП. В короткий срок были ликвидированы безграмотность, а также опасные социальные болезни, которые были бичом населения. В советской прессе тех лет Бурят-Монголия именовалась «форпостом Советской власти на востоке», а её лидер Ербанов — «Орлом Востока». При этом была двукратно реформирована бурятская письменность и проведена насильственная коллективизация в сельском хозяйстве.

Был делегатом 16—17-го съездов ВКП(б), на 17-м съезде избирался членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б) (1934—1937). Избирался членом ВЦИК и членом ЦИК СССР.

Сыграл решающую роль в осуществлении и финансовом обеспечении пеше-лыжного перехода Улан-Удэ — Москва.


 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на 95-м году жизни скончался фронтовик
Общество, 15.02.2021
Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
Общество, 15.02.2021
В числе интересных проектов – безэлектродные лампы, электрофильтр на домовые трубы, наконечники для пипеточных дозаторов и т.д.  
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Общество, 15.02.2021
На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи
В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова
В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова
Общество, 15.02.2021
Национальная библиотека получила разрешение от его родственников
В Забайкалье начнут снимать ограничения из-за COVID-19
В Забайкалье начнут снимать ограничения из-за COVID-19
Общество, 15.02.2021
Они не коснутся пока работы общественного питания, массовых мероприятий, самоизоляции граждан старше 65 лет

В Бурятии у ребёнка выявили редкое врождённое заболевание
В Бурятии у ребёнка выявили редкое врождённое заболевание
Общество, 15.02.2021
Заболевание зарегистрировано у 30 человек в мире
Коронавирус в Бурятии снижает обороты
Коронавирус в Бурятии снижает обороты
Общество, 15.02.2021
За сутки выявили 102 новых больных
В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»
В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»
Общество, 15.02.2021
Разработан годовой календарь мероприятий
В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса
В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса
Общество, 15.02.2021
Преступника задержали по «горячим следам»
В Бурятии военные выполнят боевые стрельбы
В Бурятии военные выполнят боевые стрельбы
Общество, 15.02.2021
В мероприятиях примут участие более 500 человек
Жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя
Общество, 15.02.2021
На этой неделе ожидается рабочая суббота
Улан-удэнка устроила концерт для мужа на Арбате
Улан-удэнка устроила концерт для мужа на Арбате
Общество, 15.02.2021
Горожанка поздравила мужа с Днём всех влюблённых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^