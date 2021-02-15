В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова

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С декабря 1929 года по октябрь 1937 года — первый секретарь Бурят-Монгольского обкома и член Сибирского крайкома ВКП(б). на этом посту развернул строительство крупных объектов индустрии (ПВЗ, УУАЗ, стеклозавод, мясокомбинат и др.). Он же создал систему подготовки местных кадров рабочего класса, провёл ЛЭП. В короткий срок были ликвидированы безграмотность, а также опасные социальные болезни, которые были бичом населения. В советской прессе тех лет Бурят-Монголия именовалась «форпостом Советской власти на востоке», а её лидер Ербанов — «Орлом Востока». При этом была двукратно реформирована бурятская письменность и проведена насильственная коллективизация в сельском хозяйстве.





Национальная библиотека Бурятии получила разрешение на оцифровку трудов Михея Ербанова. Соглашение было подписано с родной племянницей Савранны Яковлевны Ербановой, жены Ербанова Михея Николаевича, Бэлой Иннокентьевной Тумановой, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.Во время беседы Бэла Иннокентьевна тепло рассказала о своих знаменитых родных, о своих впечатлениях о них, о их трудной судьбе. Она разрешила оцифровать их труды для использования читателям электронных библиотек. После оцифровки этих документов появится возможность с помощью интернета увидеть, как формировалась история Бурятии и что происходило в стране, когда работали эти исторические личности.- Стоит отметить, что неотъемлемой частью процесса оцифровки книжных памятников является активная работа с авторами книг и их правопреемниками по получению разрешений на оцифровку трудов и их включения в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), - отметили в пресс-службе.Михей Николаевич Ербанов – советский государственный и партийный деятель, ответственный, первый секретарь Бурят-Монгольского областного комитета ВКП(б) Бурят-Монгольской республики (1928—1937).Был делегатом 16—17-го съездов ВКП(б), на 17-м съезде избирался членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б) (1934—1937). Избирался членом ВЦИК и членом ЦИК СССР.Сыграл решающую роль в осуществлении и финансовом обеспечении пеше-лыжного перехода Улан-Удэ — Москва.