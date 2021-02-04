Лучшие работы направят в Воронеж
В УФСИН по Бурятии завершился первый этап конкурса весёлых и находчивых. В конкурсе приняли участие осуждённые, отбывающие наказание в исправительных учреждениях республики.
- В каждом из учреждений КВН состоял из четырёх конкурсов: визитная карточка, юмористическая миниатюра, STAND UP и пародийный номер. Выступления команд-победителей сняли на видео, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
На втором этапе конкурсная комиссия в составе сотрудников уголовно-исполнительной системы Бурятии, деятелей культуры и искусства просмотрит представленные материалы и определит победителя регионального этапа конкурса.
Лучшие работы будут направлены в Воронежский институт ФСИН России для участия в третьем этапе конкурса.
В Бурятии осуждённые сыграли в КВН
Общество, Фото:
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