В Бурятии осуждённые сыграли в КВН

Лучшие работы направят в Воронеж



В УФСИН по Бурятии завершился первый этап конкурса весёлых и находчивых. В конкурсе приняли участие осуждённые, отбывающие наказание в исправительных учреждениях республики.



- В каждом из учреждений КВН состоял из четырёх конкурсов: визитная карточка, юмористическая миниатюра, STAND UP и пародийный номер. Выступления команд-победителей сняли на видео, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



На втором этапе конкурсная комиссия в составе сотрудников уголовно-исполнительной системы Бурятии, деятелей культуры и искусства просмотрит представленные материалы и определит победителя регионального этапа конкурса.



Лучшие работы будут направлены в Воронежский институт ФСИН России для участия в третьем этапе конкурса.





