В Бурятии возник ажиотаж на получение вакцины против коронавируса
По состоянию на 1 февраля, 14 850 жителей Бурятии поставили вакцину от COVID-19. Во всех районах республики и Улан-Удэ развёрнуто 35 пунктов вакцинации, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
На заседании республиканского оперштаба, состоявшегося 1 февраля, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, сообщила, что большинство районов полностью израсходовали поступившие вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V).
- Желающих привиться много, даже больше имеющихся в запасе доз. Остаток доз на утро, 1 февраля составил 4 886 вакцин. Большинство районов полностью израсходовали распределённую вакцину Гам-Ковид-Вак, ожидаем поставку предварительно в четверг, - сказала Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее было закуплено 36 фармацевтических холодильников, для сохранения правильного режима при транспортировки вакцины.
В Бурятии уже заканчивается вакцина от коронавируса
Общество, Фото:
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