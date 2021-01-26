В Бурятии открыли 32 пункта вакцинации от ковида

Вакцину уже получили почти шесть тысяч человек



В медицинских организациях Бурятии открыто 32 пункта вакцинации от коронавируса. Они организованы во всех городских поликлиниках Улан-Удэ и в центральных районных больницах. Для работы в отдалённых населенных местах подготовлены 18 мобильных пунктов, сформировано 36 бригад, сообщает пресс-служба правительства республики.



Для выполнения всех требований было закуплено 36 фармацевтических холодильников, для сохранения правильного режима при транспортировки вакцины. В правительстве Бурятии создан оперштаб по вакцинации, и ежедневно отлеживается ход прививочной кампании.



В республику на сегодняшний день поступило 18,5 тысяч доз вакцины. Поступила вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V), которая состоит из двух компонентов. Второй компонент вакцины вводится через 21 день. По состоянию на 25 января, прививки получили 5 716 человек, из них вторым компонентом привито 887 человек.



В настоящий момент подлежат вакцинации приоритетные категории: в первую очередь, медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники социальных учреждений и подопечные социальных домов-интернатов. К приоритету первого уровня относятся также пациенты с хроническими заболеваниями, особенно бронхо-легочной системы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом. Также на начальном этапе прививочной кампании - работники организаций транспорта, энергетики, сотрудники пунктов пропуска, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, работники организации сферы услуг.



- Мы получили от минздрава России чёткий последовательный алгоритм проведения вакцинации каждого гражданина, отслеживаются все поствакцинальные реакции. Вакцинация медработников стартовала в октябре. На сегодня завершённый этап вакцинации имеет 877 человек. У всех привитых, в первую очередь это были медицинские работники, не зарегистрированы поствакцинальные осложнения, - рассказала министр Евгения Лудупова.





