В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса

В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку



В селе Мухоршибирь прошла рабочая встреча начальника лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) Сергея Зандакова с руководителем Мухоршибирского лесхоза Евгением Шайдуровым.



На встрече было принято решение о заключении государственного контракта на оказание услуг по распиловке 400 кубических метров круглого леса.



- Данное соглашение позволит создать дополнительные рабочие места для осуждённых, с целью погашения ими исковых обязательств по совершённым преступлениям, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

