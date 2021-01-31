В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку
В селе Мухоршибирь прошла рабочая встреча начальника лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) Сергея Зандакова с руководителем Мухоршибирского лесхоза Евгением Шайдуровым.
На встрече было принято решение о заключении государственного контракта на оказание услуг по распиловке 400 кубических метров круглого леса.
- Данное соглашение позволит создать дополнительные рабочие места для осуждённых, с целью погашения ими исковых обязательств по совершённым преступлениям, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей
Разойтись участников несанкционированной акции просил лично глава МВД по Бурятии
На площади Революции стартовала несанкционированная протестная акции
Летальные исходы среди больных коронавирусом фиксируют ежедневно
Мама школьника рассказала, кто выставил её сына на продажу
Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России прокомментировал улан-удэнский чемпионат
Сфотографировались вместе три заслуженных мастера спорта
Федеральный канал посвятил сюжет собачьей проблеме Улан-Удэ
Катки и лыжные базы будут работать для молодёжи бесплатно
Инцидент произошёл на Жуковского
Отключение длилось почти четыре часа
Местами по республике небольшой снег
Аферисты представились банковскими работниками
Было установлено, что дома у них холодно, запас же продуктов минимальный
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки