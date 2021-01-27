В посёлке Забайкальский, где произошли страшные нападения собак, поймали более 180 животных
Администрация Улан-Удэ теперь будет ежедневно предоставлять информацию об отловленных собак. Пожелание было высказано вчера на сходе в микрорайоне Забайкальский после очередного нападения собак на ребёнка. Всего с 25 декабря (когда был введён режим повышенной готовности) с улиц Улан-Удэ отловили 2255 собак.
За вчерашний день, 26 января, группы отлова поймали 254 собаки.
В проблемном Забайкальском, где произошли страшные нападения, с 25 декабря поймали и увезли 185 собак. Из них семерых отловили накануне.
На сегодняшний день в Улан-Удэ работают 18 бригад отлов, в том числе две в Забайкальском.
За месяц улан-удэнцы оставили 2,8 тысяч обращений с адресами обитания бездомных псов. Из них обработано почти 60%.
Также специалисты обходят частные дома, проверяя регистрацию домашних животных. Пока составлено 157 протоколов, выдано более двух требований на явку.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с конца декабря зафиксирована череда нападений собак (в том числе домашних) на людей. Лечение в Москве проходит 20-летняя девушка, которую собаки сильно терзали в посёлке Забайкальский. 12 января в том же посёлке четыре собаки набросились на 11-летнего школьника, который также получил множественные укусы от головы до ног. Ребёнка также транспортировали в Москву.
22 января домашний алабай напал на двух детей, 11 и 12 лет. Накануне, 26 января, в том же Забайкальском от укуса собак пострадала девятилетняя девочка.
На следующий день после первого страшного нападения собак на 20-летнюю девушку в Улан-Удэ объявили о найденном трупе лисицы, больной бешенством, вскоре в городе был введён режим повышенной готовности. Этот режим позволяет, например, изымать подозрительных на бешенство животных без присмотра владельцев. А у ветеринаров появляются права на усыпление животных.
В Улан-Удэ за месяц отловили более двух тысяч собак
Общество, Фото:
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