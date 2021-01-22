Стали известны подробности нападения алабая на детей в Улан-Удэ

На помощь мальчикам пришли росгвардейцы
Стали известны подробности нападения алабая на мальчиков. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошел
сегодня вечером на Мелькомбинате в Улан-Удэ: собака покусала двоих детей, которых госпитализировали в медучреждение. Один ребенок отправлен домой после оказания помощи, другому проводится операция.
- Сегодня вечером на маршруте патрулирования на улице Пищевая к группе задержания обратился мальчик, который кричал, что на соседней улице на его одноклассника напала собака. Наряд сразу же поехал в указанном направлении, в сторону улицы Залесная, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Там сотрудники увидели, что крупный пёс подмял под себя мальчика. Быстро отогнав собаку, старший группы задержания перенёс ребёнка в служебный автомобиль.
- В это время к машине прибежал первый мальчик, который и позвал на помощь. Росгвардейцы вызвали скорую помощь и передали врачам обоих детей, - заключили в Росгвардии.
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