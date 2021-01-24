Как незаконные акции протеста прошли 23 января по всей России

В субботу, 23 января, по России прокатились несанкционированные акции протеста, в проведении которых было отказано из-за пандемии коронавируса. Всего, по информации «ОВД-Инфо», мероприятия охватили 112 городов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ всё началось на Театральной площади, где собралось около 300-400 человек. Задержаны, по данным информации «ОВД-Инфо», четверо человек (точной цифры пока нет). В их числе женщина, которая внезапно начала раздеваться на Театральной площади, режиссёр Артём Бурлов, молодой человек, который, по его словам, «курил в общественном месте». Также был составлен протокол за тонировку на водителя, включившего громко песню «Смерти больше нет».
Участники акции станцевали массовый ёхор вокруг фонтана. Через несколько часов с Театральной площади они прошли вниз по «Арбату». Акция окончилась возле Советского отдела полиции, где люди дождались выпуска всех задержанных. Это событие отметили очередным ёхором.
В целом акция прошла спокойно. Полицейские, по словам очевидцев, вели себя корректно, спокойно разговаривали с пришедшими, просили разойтись и напоминали, что акция незаконна.
Но о спокойствии не скажешь в других городах. Например, в Москве и Петербурге даже произошли столкновения с ОМОНом, причём действия участников акции противоречили заявлениям о проведении «мирных митингов».
В Питере напали на сотрудника ГИБДД, который не контактировал с протестующими, а устанавливал на проезжей части металлическое ограждение. Мужчина выбил его из рук полицейского и неожиданно нанёс удар кулаком в лицо, сообщает Блокпост.
На акции в Калуге избили сотрудника, когда полиция попыталась задержать одного из координаторов. Правоохранителю досталось кулаком по лицу, его повалили наземь и добавили ногами, сообщает «Комсомольская правда – Калуга».
Во Владивостоке, по данным ТАСС, задержан мужчина, который напал со спины на полицейского, бил и пытался уронить на землю. На акции в Москве пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов, сообщает информагентство.
Причем от рук протестующих пострадали и не только сотрудники органов. В Москве на Трубной площади участника акции выбили глаз водителю машины. За то, что на авто были правительственные номера, сообщает Пятый канал. Также в Москве с фонаря скинули противника Навального и избили его ногами.
Зафиксирован и один факт жестокости со стороны сотрудника патрульно-постовой службы в Санкт-Петербурге, который ударил ногой в живот одну из участниц шествия, пытавшуюся помешать задержанию молодого человека.
Но в целом, у полиции, видимо, была установка на максимально корректное поведение при адекватности протестующих. В Красноярске сотрудник органов спас жизнь парню, у которого начался приступ эпилепсии. В Москве девушки-полицейские раздаёт протестующим маски. На Тверской прохожих росгвардейцы угощали горячим чаем с печеньями. В Питере полицейский вывел из толпы незрячую женщину, случайно попавшую в огражденную зону. В Москве нашли шедшую в художественную школу девочку, которая в районе акции отпустила руку отца.
Организаторам акции всё же удалось привлечь на акцию детей и студентов. «По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России - в Москве цифра около 70, в Санкт-Петербурге - порядка 30 детей» сообщает детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В Улан-Удэ родители были возмущены призывами к школьникам поддержать акцию. «Не стыдно прикрываться детьми?» - писал один из пользователей.
При этом, как выяснилось, например, некоторые дети пришли «Просто искать приключения», и заявили Телеграм-каналу «Идиот», что им не нужен Навальный. А Пятому каналу мальчик объяснил, что пришёл потому, что интересно посмотреть.
Незаконные акции на Дальнем Востоке прокомментировала для РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
- Региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к тем людям, которые, несмотря на постоянные предупреждения по поводу их незаконности в период пандемии, всё же пошли на протестные действия, - сказала она.
Омбудсмен уточнила, что к ней в аппарат и к уполномоченным по правам человека в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах жалоб на нарушения прав не поступало.
- Продолжаю внимательно следить за ситуацией во всех регионах страны, - подытожила омбудсмен.