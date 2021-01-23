В Улан-Удэ на Театральной площади составили протокол на водителя

Участники несанкционированной акции встали на защиту водителя
В Улан-Удэ, где продолжается несанкционированное публичное мероприятие на Театральной площади, события на некоторое время переместились на парковку. Здесь водитель автомобиля включил на большую громкость трек группы IC3PEAK «Смерти больше нет». Порыв поддержали и другие люди, также включившую эту песню на телефоне.
К водителю подошли сотрудники полиции и попросили документы. Полицейских окружила толпа людей с требованием «не задерживать» водителя.
Сотрудник полиции, в свою очередь, подчеркнул, что это не задержание. Он объяснил, что будет составлен административный протокол за тонированную машину.
- Выпишем административный материал, и пожалуйста – езжайте, - пояснил сотрудник.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.