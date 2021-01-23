В Улан-Удэ на Театральной площади составили протокол на водителя



















В Улан-Удэ, где продолжается несанкционированное публичное мероприятие на Театральной площади, события на некоторое время переместились на парковку. Здесь водитель автомобиля включил на большую громкость трек группы IC3PEAK «Смерти больше нет». Порыв поддержали и другие люди, также включившую эту песню на телефоне.К водителю подошли сотрудники полиции и попросили документы. Полицейских окружила толпа людей с требованием «не задерживать» водителя.Сотрудник полиции, в свою очередь, подчеркнул, что это не задержание. Он объяснил, что будет составлен административный протокол за тонированную машину.- Выпишем административный материал, и пожалуйста – езжайте, - пояснил сотрудник.