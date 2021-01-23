Несогласованная акция протеста в Улан-Удэ. Фоторепортаж

В субботу, 23 января, в Улан-Удэ состоялась несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток. Ранее власти города отказали в проведении публичного мероприятия из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, к часу дня на Театральной площади собралось, по предварительной оценке, порядка 300-400 человек. Звучали лозунги, вроде «Свободу!»
В целом акция прошла спокойно, без крупных столкновений. Задержаны, по некоторым данным, около десяти человек (точной цифры пока нет). Их увезли в Советский отдел, где составили протоколы об административном правонарушении.
В том числе сотрудники полиции увели женщину, которая внезапно начала раздеваться на Театральной площади. Был задержан и известный в Бурятии кинодеятель, режиссёр Артём Бурлов, из отдела его госпитализировали на «скорой».
На Театральной площади люди стояли примерно до четырёх часов. За это время они успели станцевать массовый ёхор, который водили вокруг фонтана. Затем прошли вниз по «Арбату», дойдя до площади Революции. Акция окончилась возле Советского отдела полиции, где люди дождались выпуска всех задержанных сегодня. Это событие отметили на площади Советов очередным ёхором.