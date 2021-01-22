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В Бурятии пристав решил семейный конфликт

В Бурятии пристав решил семейный конфликт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители не могли «поделить» дочь

В Улан-Удэ под контролем судебного пристава был обеспечен порядок общения ребёнка с отцом, об этой семейной истории рассказали в пресс-службе УФССП по Бурятии.

После развода бывшие супруги не могли прийти к согласию по поводу шестилетней дочери. Согласно решению суда, отец в установленное время имеет право общаться со своим ребёнком на нейтральной территории в отсутствии матери и других лиц. Однако исполнять этот порядок общения отца с дочерью мирным путём бывшим супругам не удавалось. Так что исполнение этих условий контролировал судебный пристав.

- Матери ребёнка было вручено требование, обязывающее согласно решению суда не препятствовать общению отца с ребёнком. Кроме того, сотрудник службы провёл разъяснительную беседу с родителями, доказывая, что их неприязненные отношения сказываются на психическом и эмоциональном состоянии ребёнка, - отметили в УФСП.

Профилактические беседы привели к положительному результату: на данный момент порядок общения отца с дочерью соблюдается.


судебные приставы семьи
 
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