Пельмени в горшочках учились готовить осуждённые в Улан-Удэ

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии продолжаются кулинарные мастер-классы



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённые учились готовить пельмени в горшочках в духовке.



Женщинам рассказали о необходимых ингредиентах и об этапах приготовления блюда. После чего женщины самостоятельно принялись готовить.



- Участники мастер-класса остались довольны. Они отметили, что даже и не подозревали, что обычные пельмени можно приготовить таким оригинальным способом, - поделились в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







