 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

Пельмени в горшочках учились готовить осуждённые в Улан-Удэ

Пельмени в горшочках учились готовить осуждённые в Улан-Удэ
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии продолжаются кулинарные мастер-классы

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённые учились готовить пельмени в горшочках в духовке.

Женщинам рассказали о необходимых ингредиентах и об этапах приготовления блюда. После чего женщины самостоятельно принялись готовить.

- Участники мастер-класса остались довольны. Они отметили, что даже и не подозревали, что обычные пельмени можно приготовить таким оригинальным способом, - поделились в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



осужденные кулинария колония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом
Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом
Общество, 22.01.2021
Бурятская лыжница находится на самоизоляции в гостинице
Жителей Бурятии призвали не ходить в гости на Сагаалган
Жителей Бурятии призвали не ходить в гости на Сагаалган
Общество, 22.01.2021
В Бурятии бросили силы на то, чтобы не допустить роста коронавируса в Сагаалган
Пельмени в горшочках учились готовить осуждённые в Улан-Удэ
Пельмени в горшочках учились готовить осуждённые в Улан-Удэ
Общество, 22.01.2021
В колонии продолжаются кулинарные мастер-классы
В Улан-Удэ водителя за смерть двух пешеходов отправили в колонию
В Улан-Удэ водителя за смерть двух пешеходов отправили в колонию
Общество, 22.01.2021
Смертельная авария случилась на остановке «Республиканская больница»
Братья, избившие до смерти улан-удэнца, пытались обжаловать приговор
Братья, избившие до смерти улан-удэнца, пытались обжаловать приговор
Общество, 22.01.2021
Избитый молодой человек скончался после трёх месяцев комы
В окрестностях Улан-Удэ пройдут лыжные соревнования
В окрестностях Улан-Удэ пройдут лыжные соревнования
Общество, 22.01.2021
«Лыжню России» проведут на Верхней Берёзовке в конце февраля
Пауэрлифтеры соберутся в Иркутске на мастерский турнир
Пауэрлифтеры соберутся в Иркутске на мастерский турнир
Общество, 22.01.2021
Заявки от спортсменов принимаются по 13 апреля
По северу Бурятии днём до -27
По северу Бурятии днём до -27
Общество, 22.01.2021
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
Общество, 21.01.2021
В экспозиции представлены самовары разных эпох
В Забайкалье стартовал праздничный флешмоб «Блюда бурят»
В Забайкалье стартовал праздничный флешмоб «Блюда бурят»
Общество, 21.01.2021
Также в честь Сагаалгана проводится «Марафон благопожеланий»
По льду Байкала пробегут марафон
По льду Байкала пробегут марафон
Общество, 21.01.2021
Забег соединит Бурятию и Иркутскую область
В Бурятии крылатые ракеты уничтожили объекты «противника»
В Бурятии крылатые ракеты уничтожили объекты «противника»
Общество, 21.01.2021
Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^