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Жители Бурятии против введения налогов на собак

Жители Бурятии против введения налогов на собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Налог на воздух ещё введите», - возмущаются люди

Как сообщал «Байкал-Daily», пользователи Сети при обсуждении острого для Бурятии «собачьего» вопроса предложили ввести налог на собак. Дискуссия на эту тему развернулась на странице депутата Народного Хурала Оксаны Бухольцевевой, которая поделилась своими историями нападения на неё собак.

«В каждом дворе кто ни попадя считает нужным заводить собаку. Предложите Хуралу, чтобы ввели налоги на собаку, да такие, чтобы у большинства населения сразу желание отпало. Деньги выделить на то, чтобы административные комиссии по дворам регулярно ходили и штрафовали-штрафовали, налогами обкладывали и требованиями. Собаки должны быть очень дорогим удовольствием – не менее дорогим, чем владеть оружием и т.д.», - предложил журналист Андрея Аносова.

Его комментарий собрал много лайков.

После опубликования новости в Сети развернулись жаркие споры. Многие жители республики высказались против этой идеи. Люди предположили, что подобная мера только усугубит ситуацию: 

«А после введения непосильного налога собак будут вынуждены выбросить и добросовестные хозяева. Штрафы нужны, а не налоги», 
«Начнут собак выкидывать, больше проблем будет, а собак не будет в ограде, кражи начнутся, сами будете лаять», 
«Сначала обеспечат безопасность домовладений от воров и грабителей, а уж потом штрафы -штрафы. Надо разъяснять людям, как содержать животных. А сейчас введите налоги на собак, дак сколько собак на улицу выкинут», 
«Совсем с ума посходили, налог на воздух ещё введите».

Проблема беспризорных собак в Улан-Удэ встала в конце прошлого года, когда собаки напали на 20-летнюю девушку. Они терзали её, обезобразили её лицо. Девушку отправили на лечение в Москву.

На днях собаки напали на 11-летнего мальчика. Они искусали ребёнка с ног до головы. Вскоре после нападения в микрорайоне Забайкальский, где произошли оба этих инцидента, состоялся сход жителей, где власти города сообщили о планах по выносу всех собачьих приютов за пределы Улан-Удэ.


собаки
 
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