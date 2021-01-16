Жители Бурятии против введения налогов на собак



«А после введения непосильного налога собак будут вынуждены выбросить и добросовестные хозяева. Штрафы нужны, а не налоги»,

«Начнут собак выкидывать, больше проблем будет, а собак не будет в ограде, кражи начнутся, сами будете лаять»,

«Сначала обеспечат безопасность домовладений от воров и грабителей, а уж потом штрафы -штрафы. Надо разъяснять людям, как содержать животных. А сейчас введите налоги на собак, дак сколько собак на улицу выкинут»,