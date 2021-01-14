В Бурятии предлагают ввести высокий налог на собак

Обсуждения идут на странице депутата Хурала Бурятии, которую не раз кусали собаки
Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева рассказала о своём опыте столкновения с собаками. Она отмечает, что не раз был покусана псами.
- Я до 19 лет кусаная собаками не раз. С Турунтаево на коленке два шрама ещё до школы поимела. В Кырене по дороге домой на Банзарова со школы через висячку и проулки не на одну собаку нарывалась. Где зимнее пальто поможет, где валенки. Тогда, даже если за километр видела собак на улице, у меня аж коленки подкашивались, мурашки по телу, холодный пот и оцепенение какое-то было - вот он страх. Постарше стала ходить с палкой и камнями, чем ещё больше раззадоривала собак. Но собачьи свадьбы были всегда и везде, и своры собак тоже. Научилась где обходить, где отбиваться. Интересно, а маме никогда не рассказывала почему-то? Хотя знаю почему: собака укусила, рейтузы рваные, мне же ещё и влетит, - вспоминает Бухольцева.
Также она поведала о случае, произошедшем во времена студенчества.
- И вот уже в 1989 году шли студентами БГПИ в Улан-Удэ по Аршану мимо дома с табличкой «Осторожно, злая собака!». Не прошли и три шага, как эта собака срывается с цепи, а она ещё и в строгом ошейнике, и бежит на нас. Я ребятам говорю: «Не переживайте, она укусит меня». Так раньше просто всегда было. А нас было пятеро. И я не самая близкая к собаке. Но все как по сценарию: она подбежала именно ко мне, за руку почти хвать, а я смотрю ей в глаза, и какое-то безразличие настало. То есть приняла такое отношение собак ко мне как факт, рок, судьба, не знаю, что там ещё. И удивительно, но она же отошла, а у меня вообще никаких эмоций. Собака скалилась, шерсть на холке дыбом, но отошла. И опять на сердце ничего не всколыхнулось. Вроде как так должно и быть. А я с тех пор через своры собак хожу, если другого пути нет. И ребятишек отбивала и отгоняла от школы, - описывает депутат.
По мнению Оксаны Бухольцевой, самые агрессивные - это цепные псы в оградах, «у которых за годы в цепях в движении в ограниченном радиусе психика нарушена».
В комментариях под постом Бухольцевой идёт обсуждение «собачьего» вопросу. Больше всего лайков пока у журналиста Андрея Аносова, который предложил Оксане Бухольцевой как депутату выйти с инициативой о введении налога для владельцев собак.
- В каждом дворе кто ни попадя считает нужным заводить собаку. Предложите Хуралу, чтобы ввели налоги на собаку, да такие, чтобы у большинства населения сразу желание отпало. Деньги выделить на то, чтобы административные комиссии по дворам регулярно ходили и штрафовали-штрафовали, налогами обкладывали и требованиями. Собаки должны быть очень дорогим удовольствием – не менее дорогим, чем владеть оружием и т.д., - предложил он.
В Улан-Удэ участились случаи нападения собак на людей и накалилась обстановка вокруг этого вопроса. В декабре собаки терзали 20-летнюю девушку в посёлке Забайкальский, обезобразив ей лицо.
На днях в том же Забайкальском сильно пострадал 11-летний мальчик. Он искусан с головы до ног. Вчера в микрорайоне состоялся сход жителей, где власти города сообщили о планах по выносу всех собачьих приютов за пределы Улан-Удэ.
В Бурятии предлагают ввести высокий налог на собак
Общество, Фото:
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