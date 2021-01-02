В Улан-Удэ появилась ледовая скульптура в благодарность врачам

Ледовую скульптуру установили возле детского дома



В микрорайоне Загорск в Улан-Удэ появилась необычная ледовая скульптура. Изо льда создана фигура врача в медицинской маске, который держит в руках красное сердце. На скульптурной композиции вырезали слова «Спасибо врачам». Такой подарок медикам сделали представители Улан-Удэнского авиазавода холдинга «Вертолёты России».



Скульптуру установили возле детского дома «Малышок» на улице Комарова.



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