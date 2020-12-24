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Блогер из Москвы: «Буузы пленили моё сердце»

Блогер из Москвы: «Буузы пленили моё сердце»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Путешественница ехала из Москвы до Байкала на машине

Блогер, путешественница Оксана Никитина (БэЗэ-trip – так называется ее блог) рассказала о своём визите в Бурятию, а также подробно объяснила – почему она хочет ещё раз вернуться в республику.

- Пока я ехала на машине шесть дней до Байкала из Москвы, я успела насмотреться разного. И наших городов, и наших деревень, и нашей природы. Но интерес к окружающему у меня проснулся лишь один раз: когда мы проезжали Южный Урал. А дальше опять началось однообразие, равнина, на которой глазу не за что зацепиться, - сначала рассказывает она.

Именно Байкал стал «линией перемены дат» в голове путешественницы. Аккурат за озером ей стало очень интересно.

- И Бурятия, и Забайкалье, и Якутия и Колыма (Магаданская область) - все регионы, что я увидела по ту сторону Байкала, вызывали во мне любопытство и желание жадно смотреть по сторонам, - пишет она в своём блоге.

Но именно Бурятия впечатлила больше всего девушку.

- Ну, во-первых, там Байкал. Восточный берег озера оказался красив и богат на интересности. Например, самый длинный пляж на Байкале находится в Бурятии. Плюс история этих мест, одно еврейское кладбище чего стоит, пришлось покопаться в источниках, чтобы узнать откуда в такой далекой части России взялись звезды Давида на надгробиях. Еда там мне тоже понравилась. Позы (они же буузы) пленили мое сердце. Да и супчики отличные, - поделилась она.

Также блогер была восхищена термальными источниками, горами, по которым имеются треккинговые маршруты, дацанами. Упомянула она издесь и буддизм. «Всё это выделяет Бурятию среди прочих соседей. Эдакое сочетание природы и философии. Я такое обожаю», - добавляет Татьяна Никитина.

- Для кого-то это станет откровением, но в Бурятии живут и здравствуют большие общины старообрядцев. Их сёла периодически признаются самыми красивыми в России, да и выглядят они на самом деле довольно ярко, - отмечает она.

Путешественнице довелось переночевать в бурятской семье.

- Я пила чай с молоком, как принято в Бурятии. Слушала рассказы про то, как трещит и лопается лед на Байкале зимой, про то, как медведи бродят по берегам и загоняют лосей в воду и даже получила приглашение приехать еще раз, чтобы поехать на катере смотреть нерп, - продолжает девушка.

В заключение она сообщила, почему планирует вернуться в республику. Уверена, Бурятия – это не только Байкал.

- Но Бурятия - это не только Байкал. Когда я поднялась на гору Спящий лев и окинула взглядом долину реки Селенга, я поняла, что сюда надо возвращаться. Поехать в Аршан, исследовать Баргузинскую долину, побывать на мероприятиях старообрядцев и обязательно заглянуть в дацан, желательно с тем, кто хорошо понимает, - подытожила блогер.

Что касается блогера, то она ведёт свой блог в Instagram, в «Яндекс.Дзен» и подробно рассказывает про свои путешествия по России, миру. Также у неё есть канал на YouTube и канал в Telegram.

- По паспорту меня зовут Оксана, но, как говорится, «Я - Заяц Бредовый. Зимою и летом моя шкурка будет лишь рыжего цвета». Я любитель поприключаться в разных точках мира таких, как Гималаи, Норвегия, Индокитай или Кавказ. Я за то, чтобы видеть не только прелести и слащавость достопримечательностей, но и культуру с бытом разных стран, их особенности и отличия, - пишет про себя девушка.

В «Яндекс.Дзен» количество её подписчиков составляет более 37 тысяч человек.



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