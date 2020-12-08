Переболевшая ковидом улан-удэнка: «Я выписалась и заплакала»

Улан-удэнка рассказала, как находилась в ковидном госпитале 10 дней



Историю борьбы с коронавирусом рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка Елена. 57-летняя горожанка думает, что подхватила вирус на работе: она является главным бухгалтером в коммерческой компании. Сначала лечение проходило на дому, но 27 ноября женщину госпитализировали в ковидный госпиталь на Солнечной.



- Меня положили на третий этаж, это этаж, на котором находится реанимация. Я могу сказать, что это очень тяжёлое заболевание: во-первых, температура скачет, кости выламывает, очень сильно меня рвало. Пять дней я пролежала в коридоре, не было мест. Тогда был забит весь коридор, потом пациенты рассосались по палатам, а у меня всё места не было. Да, я и не возражала, потому что мне до такой степени было плохо – первые капельницы я с трудом вынесла. То в судорогу сведёт, то съежусь, то распрямлюсь – и иголки вылетают, несколько раз переставляли. Рвёт, это вообще ужас. Где-то через неделю после госпитализации стало легче. То есть это я неделю пластом лежала. Кислород мне не присоединяли, а вообще все, кто поступает, у них дыхание тяжёлое, грудь хрипит-сипит. Ещё есть особенность у ковида – с кровати встаешь, голова кружится. До туалета идёшь - от стенки к стенке непроизвольно шатает, пока обратно идёшь – сердце колышется - рассказывает Елена.



По её мнению, работающие там медики – «боги и ангелы». «Потому что больше положиться не на кого. Они заходят туда на смену на 6 часов, это надо памперсы надеть на больных, с боку на бок перевернуть, за кислородом посмотреть. Лежат тяжёлые. Надо ещё умудриться человека накормить, кто так, кто через зонд», - продолжает жительница Улан-Удэ.



Елена отмечает, что это какая-то рулетка – человек в 94 года может умереть, может в 96 выжить.



- Вы знаете, я сегодня выписалась и заплакала – потому что я живая оттуда вышла. Там так страшно. Словами не описать, вообще никак не описать, - делится горожанка.



Улан-удэнка призывает всех относиться к ситуации со всей серьёзностью – людям - носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками, предпринимателям – дезинфицировать чаще помещения и т.д.

