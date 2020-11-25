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Актёры Иркутской области посоревнуются в пении

Актёры Иркутской области посоревнуются в пении
Общество,  Фото:pixabay.com
Впервые состоится конкурс «Поют актёры любительских театров»

В Иркутской области впервые пройдёт конкурс «Поют актёры любительских театров». К участию в нём приглашаются любительские театральные коллективы, которые действуют не менее 5 лет. Исполнители должны быть совершеннолетними. Заявки на участие принимаются до 20 декабря по электронной почте: akterskaya.pesnya@bk.ru.

В конкурсе представлено пять номинаций: «Соло», «Дуэт или трио»,»Малый ансамбль»,»Большой ансамбль» и «Театрализованная песня». В жюри приглашены члены Союза театральных деятелей, представители иркутских театров, неоднократные победители фестиваля актёрской песни, преподаватели. Они будут оценивать степень владения вокальными навыками, артистизм и пластическую выразительность, оригинальную подачу песни, режиссёрское решение и художественное достоинство номера.

Конкурс пройдёт в дистанционном режиме в два этапа. В его рамках также состоятся мастер-классы по вокалу, технике речи, сценическому движению, мастерству актёра. 13 января следующего года будет организована трансляция гала-концерта победителей, участников и гостей конкурса. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
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