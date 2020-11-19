Жителям Бурятии предлагают написать географический диктант

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие состоится в онлайн-формате



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает всех желающих поучаствовать в международной просветительской акции «Географический диктант-2020». Диктант состоится 29 ноября в 12:00. В этом году в Бурятии он пройдёт в дистанционном формате, это позволяет участвовать, не выходя из дома.



Необходимо до 23 ноября включительно пройти регистрацию на площадках. Регистрация необходима для получения ссылки, которая позволит зайти на сайт и выполнить задания. Для регистрации необходимо выбрать одну из площадок ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в городе Северобайкальск или посёлке Усть-Баргузин и отправить свои данные (Ф. И. О.) и электронную почту на соответствующие адреса.



- Если вы решили принять участие на площадке города Северобайкальск, то ваши данные должны быть направлены на электронный адрес: o.bocharova@pdmr.ru, а если вы выбрали площадку в посёлке Усть-Баргузин, ждём ваши данные по адресу: n.makoveeva@pdmr.ru , – сообщили в пресс-службе организации.



Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года.



В 2019 году географический диктант состоялся во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах, что на 10 стран больше, чем показатели 2018 года. Свои знания по географии участники диктанта проверяли на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже на Международной космической станции. Также среди самых необычных пунктов проведения диктанта – корабль-музей «Крейсер «Аврора», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море, площадки в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», этнопарк под открытым небом «Кочевник», пассажирские поезда дальнего следования «Москва-Берлин», «Москва-Нижний Новгород», железнодорожные вокзалы Москвы.



Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

