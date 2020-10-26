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Житель Бурятии окурил Хабиба Нурмагомедова

Житель Бурятии окурил Хабиба Нурмагомедова
Общество,  Фото:uu_news
Пользователи шутят, что ритуал из Бурятии помог Хабибу победить

В выходные на «Бойцовском острове», расположенном в Абу-Даби (ОАЭ), в рамках турнира UFC 254 прошёл бой между действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем пояса временного чемпиона американцем Джастином Гэтжи. Поединок завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приёмом.

К победе бойца из Дагестана «приложил руки» и житель Бурятии. В паблике «uu_news» в Instagram появилось видео, как мужчина окуривал благовониями телефон, по которому шла трансляция поединка. Свой ритуал житель Бурятии проводил в момент, когда Нурмагомедов выходил на ринг под песню «Дагестан».

- Мах-мах-мах-мах, - приговаривал мужчина.


видео - uu_news

В комментариях люди шутят, что этот мужчина поставил деньги на победу Хабиба. «Наверное ставочку зарядил», «Примерно так полстраны провели эту ночь», «Когда квартиру продал, чтобы ставку сделать», «Ну да, если бы не ваши молитвы, то у Хабиба не было бы ни единого шанса», «Мысли материализуемы, есть его доля», «От коронавируса пусть так сделает».

Также в комментариях мужчине посоветовали окурить и сборную России по футболу. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии такой ритуал уже проводили. В 2018 году на чемпионате мира мужчина из Бурятии «помог» россиянам победить испанцев в 1/8 финала. Молодой человек приговаривал при этом: «Дзюба, мах-мах-мах-мах, Самедов, мах-мах, Жирков, давай, молодец». Ролик стремительно распространялся в Интернете под названием «То, что нам принесло победу».

Кроме этого, «вымаливал» победу и другой житель Бурятии. На видеозаписи полуголый мужчина, стоя перед телевизором с чашкой молока в руках, провёл традиционный для жителей Бурятии обряд. Сначала он брызгал молоком по сторонам, прося помощи у духов, затем макал палец в кружку и ставил точку на лбу каждого из игроков. После мужчина дал отпить молока двум девочкам, стоящим рядом, остатки выпил сам. 

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