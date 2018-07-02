Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Июля

01 Июля

Популярное

Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи

Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи
Общество, 
О том, как фанаты в Бурятии праздновали победу сборной России над Испанией. ФОТО, ВИДЕО

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в матче 1/8 чемпионата мира по футболу сборная России обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти. Героем дня и лучшим игроком матча, по версии ФИФА, стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два гола в серии пенальти и не раз спасавший команду во время игры.

Сразу после окончания матча, после часа ночи, на городские улицы вышли улан-удэнцы. Люди кричали, радовались, размахивали флагами, вовсю сигналили автомобили. 


На ул. Профсоюзная


На ПВЗ мужчины, вдохновившись победой, побежали играть ночью в футбол на площадке во дворе дома.

- Время три часа ночи, а мужики в футбол играли, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец всеобщего ликования. 




Безумие творится и в соцсетях: горожане активно делятся эмоциями и активно распространяют мемы, восхваляя вратаря Акинфеева. 






Не остался в стороне и глава Бурятии Алексей Цыденов. Ночью после матча он написал на своей страницы в Facebook три слова «Просто Ура!!!!!! И валидол!» (орфография сохранена).



В следующем посте он напомнил: «Там наш!!! Владимир ГРАНАТ». 




«Позволила себе посмотреть сегодняшний матч, думая, что переживать особо не придётся. Напинают нам испанцы сразу как всегда... Как хорошо, что пришлось понервничать, смотреть на каждый пенальти сквозь пальцы!!!»

«Идея сбрить «усы надежды» и лечь спать пораньше, чтобы не опоздать на работу - казалась отличной... пока Россия не зафутболила Испанию. Все домашние, соседи 5 этажей, и стритрейсеры кричат о любви на разрыв аорты, сон был нарушен»

«Футбик жив. На фото слёзы счастья, ранний подъём под угрозой»

«Ееееее!!!!!! Твою мать. Мощно. Дайте Акинфееву Хрустальную Сову или что там им дают? Я другое ж обычно смотрю. «Усы надежды» держатся. Игорь, ты красавчик, вынес на своих руках всю команду»

«Ура!!! Ура!!! Ура!!! Мы так болели, что разбудили ребёнка. Но это стоило того. Браво Акинфееву, Дзюбе и всем остальным игрокам. После вчерашнего матча, я люблю не только вратаря нашей сборной, но и сам футбол. Ждём следующую игру… и держим кулачки за наших»

«Везение? Мастерсво? Звёзды сошлись!!! Многие не верили. Но они это сделали! Олеее, олееее, олеее Россия вперёд!!!» - восторженно пишут горожане.






По мнению некоторых улан-удэнцев, болельщики настолько не ожидали победы российской сборной, что разгуливая по улицам города, не кричали каких-либо внятных, победных фраз.

«Орали как у стоматолога. Ни одной внятной мысли: ни тебе «Вперёд Россия», ни «Оле-оле, выиграем всех на футболе», - выразил мнение один из участников гуляний.

Также в Сети распространяется видео от бурятского поклонника футбола под названием «То, что нам принесло победу». Парень окуривает благовониями футболистов и говорит напутственные слова, в конце ролика он отправляет смачный воздушный поцелуй всей команде.





Далее футболистам сборной России предстоит игра со сборной Хорватии. Четвертьфинал состоится 7 июля. 
спорт футбол
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи
Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи
Общество, 02.07.2018
О том, как фанаты в Бурятии праздновали победу сборной России над Испанией. ФОТО, ВИДЕО
Военно-спортивная игра «Победа» прошла в Бурятии
Военно-спортивная игра «Победа» прошла в Бурятии
Общество, 02.07.2018
В  танковом соединении состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармия
Поворот на Элеваторе в Улан-Удэ запретили полностью
Поворот на Элеваторе в Улан-Удэ запретили полностью
Общество, 02.07.2018
Сворачивать с проспекта 50-летия Октября на одну из улиц больше нельзя  
50 жителей Бурятии воспользовались «дачной амнистией»
50 жителей Бурятии воспользовались «дачной амнистией»
Общество, 02.07.2018
Упрощённая процедура оформления будет действовать до 2020 года
5 тысяч буддистов провели в Чите обряд «задабривания» духов
5 тысяч буддистов провели в Чите обряд «задабривания» духов
Общество, 02.07.2018
В Чите буддисты попросили духов о мире, благоденствии, дожде и урожае
Соперником сборной России по четвертьфиналу ЧМ станет Хорватия
Соперником сборной России по четвертьфиналу ЧМ станет Хорватия
Общество, 02.07.2018
Сборная Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по обыграла Данию
В Бурятии открыто 5 официальных пляжей
Общество, 02.07.2018
Один из них в Улан-Удэ, два на Байкале
Работницу в Бурятии уволили без доказательств нарушений
Общество, 02.07.2018
Трудовой договор с женщиной расторгли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей
Улан-удэнские родители интересуются вопросом выплат пособий для детей
Общество, 02.07.2018
Таких звонков больше всего поступило в министерство социальной защиты Бурятии в июне
Ресурсоснабжающая фирма в Бурятии не платила заплату
Общество, 02.07.2018
14 работникам задерживали зарплату два месяца
В Бурятии местами ожидаются грозы
Общество, 02.07.2018
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией
Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией
Общество, 02.07.2018
Жители Улан-Удэ не могли сдержать эмоций после грандиозной победы сборной России
Россия сравняла счёт матча с Испанией (видео)
Россия сравняла счёт матча с Испанией (видео)
Общество, 01.07.2018
Артём Дзюба реализовал пенальти
Сборная России забила автогол в матче с Испанией (видео)
Сборная России забила автогол в матче с Испанией (видео)
Общество, 01.07.2018
В эти минуты проходит матч 1/8 чемпионата мира по футболу

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^