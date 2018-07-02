Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи

На ул. Профсоюзная













Безумие творится и в соцсетях: горожане активно делятся эмоциями и активно распространяют мемы, восхваляя вратаря Акинфеева. Безумие творится и в соцсетях: горожане активно делятся эмоциями и активно распространяют мемы, восхваляя вратаря Акинфеева.





















Не остался в стороне и глава Бурятии Алексей Цыденов. Ночью после матча он написал на своей страницы в Facebook три слова «Просто Ура!!!!!! И валидол!» (орфография сохранена). Не остался в стороне и глава Бурятии Алексей Цыденов. Ночью после матча он написал на своей страницы в Facebook три слова «Просто Ура!!!!!! И валидол!» (орфография сохранена).









В следующем посте он напомнил: «Там наш!!! Владимир ГРАНАТ».













«Позволила себе посмотреть сегодняшний матч, думая, что переживать особо не придётся. Напинают нам испанцы сразу как всегда... Как хорошо, что пришлось понервничать, смотреть на каждый пенальти сквозь пальцы!!!»



«Идея сбрить «усы надежды» и лечь спать пораньше, чтобы не опоздать на работу - казалась отличной... пока Россия не зафутболила Испанию. Все домашние, соседи 5 этажей, и стритрейсеры кричат о любви на разрыв аорты, сон был нарушен»



«Футбик жив. На фото слёзы счастья, ранний подъём под угрозой»



«Ееееее!!!!!! Твою мать. Мощно. Дайте Акинфееву Хрустальную Сову или что там им дают? Я другое ж обычно смотрю. «Усы надежды» держатся. Игорь, ты красавчик, вынес на своих руках всю команду»



«Ура!!! Ура!!! Ура!!! Мы так болели, что разбудили ребёнка. Но это стоило того. Браво Акинфееву, Дзюбе и всем остальным игрокам. После вчерашнего матча, я люблю не только вратаря нашей сборной, но и сам футбол. Ждём следующую игру… и держим кулачки за наших»



«Везение? Мастерсво? Звёзды сошлись!!! Многие не верили. Но они это сделали! Олеее, олееее, олеее Россия вперёд!!!» - восторженно пишут горожане. «Позволила себе посмотреть сегодняшний матч, думая, что переживать особо не придётся. Напинают нам испанцы сразу как всегда... Как хорошо, что пришлось понервничать, смотреть на каждый пенальти сквозь пальцы!!!»«Идея сбрить «усы надежды» и лечь спать пораньше, чтобы не опоздать на работу - казалась отличной... пока Россия не зафутболила Испанию. Все домашние, соседи 5 этажей, и стритрейсеры кричат о любви на разрыв аорты, сон был нарушен»«Футбик жив. На фото слёзы счастья, ранний подъём под угрозой»«Ееееее!!!!!! Твою мать. Мощно. Дайте Акинфееву Хрустальную Сову или что там им дают? Я другое ж обычно смотрю. «Усы надежды» держатся. Игорь, ты красавчик, вынес на своих руках всю команду»«Ура!!! Ура!!! Ура!!! Мы так болели, что разбудили ребёнка. Но это стоило того. Браво Акинфееву, Дзюбе и всем остальным игрокам. После вчерашнего матча, я люблю не только вратаря нашей сборной, но и сам футбол. Ждём следующую игру… и держим кулачки за наших»«Везение? Мастерсво? Звёзды сошлись!!! Многие не верили. Но они это сделали! Олеее, олееее, олеее Россия вперёд!!!» - восторженно пишут горожане.





















По мнению некоторых улан-удэнцев, болельщики настолько не ожидали победы российской сборной, что разгуливая по улицам города, не кричали каких-либо внятных, победных фраз.



«Орали как у стоматолога. Ни одной внятной мысли: ни тебе «Вперёд Россия», ни «Оле-оле, выиграем всех на футболе», - выразил мнение один из участников гуляний.



Также в Сети распространяется видео от бурятского поклонника футбола под названием «То, что нам принесло победу». Парень окуривает благовониями футболистов и говорит напутственные слова, в конце ролика он отправляет смачный воздушный поцелуй всей команде.











Далее футболистам сборной России предстоит игра со сборной Хорватии. Четвертьфинал состоится 7 июля.

По мнению некоторых улан-удэнцев, болельщики настолько не ожидали победы российской сборной, что разгуливая по улицам города, не кричали каких-либо внятных, победных фраз.«Орали как у стоматолога. Ни одной внятной мысли: ни тебе «Вперёд Россия», ни «Оле-оле, выиграем всех на футболе», - выразил мнение один из участников гуляний.Также в Сети распространяется видео от бурятского поклонника футбола под названием «То, что нам принесло победу». Парень окуривает благовониями футболистов и говорит напутственные слова, в конце ролика он отправляет смачный воздушный поцелуй всей команде.

На ПВЗ мужчины, вдохновившись победой, побежали играть ночью в футбол на площадке во дворе дома.- Время три часа ночи, а мужики в футбол играли, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец всеобщего ликования.