Уроженец Бурятии «набурханил» победу сборной России над испанцами (видео)





















Это уже второе подобное видео того, как уроженцы Бурятии «вымаливали» победу сборной России над командой Испании.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее улан-удэнец На видеозаписи полуголый мужчина, стоя перед телевизором с чашкой молока в руках, проводит традиционный для жителей Бурятии обряд. Сначала он брызгает молоком по сторонам, прося помощи у духов, затем макает палец в кружку и ставит точку на лбу каждого из игроков. После мужчина даёт отпить молока двум девочкам, стоящим рядом, остатки выпивает сам.Это уже второе подобное видео того, как уроженцы Бурятии «вымаливали» победу сборной России над командой Испании.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее улан-удэнец окуривал телевизор благовониями , приговаривая при этом: «Дзюба, мах-мах-мах-мах, Самедов, мах-мах, Жирков, давай, молодец». Ролик стремительно распространяется в Интернете под названием «То, что нам принесло победу».

















Игра состоялась в воскресенье, 1 июля. Российские футболисты закончили матч со счётом 1:1, но выиграли в серии пенальти со счётом 3:4. Решающий мяч ногой отбил вратарь сборной Игорь Акинфеев.









Теперь россиянам предстоит сыграть с Хорватией в четвертьфинале. Матч пройдёт на стадионе в Сочи 7 июля. Трансляцию игры бесплатно будут показывать на Центральном стадионе в Улан-Удэ (зрителям только нужно будет взять с собой паспорт).

«Бурятский шаман помог сборной России», - видео с таким названием появилось в Сети. На него обратили внимание СМИ, в том числе украинские.«В сети Интернет появилось видео того, как бурятский шаман пытается помочь сборной. Данный ритуал выглядит довольно забавно, однако вероятно, именно он помог одолеть испанцев», - пишет украинский портал Depo.Сектор.