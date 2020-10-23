Леопарда выгуливали на поводке
Депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Гергенов опубликовал фотографии с необычной встречи. В центре Улан-Удэ, в начале городской набережной на поводке выгуливали леопарда.
- Леопарда я увидел в центре города сегодня. Я бегу, а он идёт. Не догнал, Слава богу, - поделился Михаил Гергенов.
По информации «Байкал-Daily», на фотографии запечатлён директор цирка «Золотой дракон» Евгений Ким. Этот цирк уже давно застрял в Улан-Удэ из-за пандемии. «Золотой дракон» приехал в Бурятию в январе, чтобы начать давать представления в марте, дальше он должен был двинуться в Иркутскую область, затем в Абакан и в Кызыл. Но в Улан-Удэ артисты успели поработать всего неделю, после все планы нарушил коронавирус и запрет на массовые мероприятия. Сотрудникам даже пришлось устраиваться в Улан-Удэ на различные работы.
За время простоя в Улан-Удэ у цирковых зверей (их около 50) родились детёныши. К слову, жители Бурятии помогали животным сеном и овощами.
Сейчас цирк «Золотой дракон» находится в тяжёлом положении. «Всё это время жили на перспективу – вот-вот, начнём, сейчас дадут добро, будем работать. Естественно, под это в долги влезаешь, а теперь говорят – что возможно в этом году вовсе не начнете работать. Очень тяжело. Как всё это будет дальше – без понятия, - говорил в конце сентября директор цирка Евгений Ким.
В центре Улан-Удэ выгуливали леопарда
Общество, Фото:
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