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Застрявший в Улан-Удэ цирк с марта в подвешенном состоянии

Застрявший в Улан-Удэ цирк с марта в подвешенном состоянии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Пока никаких перспектив нет», - говорят представители передвижного цирка

Цирк «Золотой дракон», застрявший в Улан-Удэ из-за коронавируса, находится сейчас в тяжёлом положении. Работать им до сих пор не разрешено. Как сообщал «Байкал-Daily», цирк приехал в январе этого года, чтобы начать давать представления в столице Бурятии с марта. Но грянула пандемия, и массовые мероприятия оказались под запретом. Артисты на тот момент успели поработать всего неделю.

- Нам в следующем месяце нечем будет рассчитываться ни за аренду, ни за свет. Ни денег, ничего уже нет. Пока никаких перспектив нет – будем работать/ не будем работать. Очень туго. Всё это время жили на перспективу – вот-вот, начнём, сейчас дадут добро, будем работать. Естественно, под это в долги влезаешь, а теперь говорят – что возможно в этом году вовсе не начнете работать. Очень тяжело. Как всё это будет дальше – без понятия, - поделился с «Байкал-Daily» директор цирка «Золотой дракон» Евгений Ким.

К примеру, с наступлением холодов на электроэнергию будет уходить гораздо больше средств, чем раньше.

- Мы сейчас пишем письма опять: и в администрацию Бурятии, и в Калужскую область, и президенту, и в администрацию президента, в Роспотребнадзор, в министерство культуры. У меня нет никаких планов, я не знаю, что будет завтра. Вдруг завтра дадут работать? Тогда помощь никакая не нужна будет, вылезем. А тут никаких перспектив. В Чите, Иркутске, Красноярске есть возможность работать, а у нас нет возможности уже туда и переехать. Понимаете, нет никакой информации, из чего можно было бы строить дальнейшие планы, - объясняет он.

Что касается питания животных, то в этом плане всё хорошо.

- Никто не голодает, в питании никого не ущемляли, в перспективе такого не произойдет, это же наши подопечные. Что касается сотрудников, то большинство разъехалось – две трети народу. Не могут уже ждать, никаких перспектив, - ещё раз Евгений Ким повторяет про перспективы.

Кроме того, помогли цирку сеном и овощами жители республики.

- Сено всё, сено уже нашли. Сегодня ещё привезём на машине, вчера вечером съездили за 55 км, нам хватит на месяц-1,5 месяца. Помогли разные люди – кто-то траву, кто-то ботву, кто-то картошку привез, кто-то денежкой помогал: нет возможности сеном помочь, а помочь хочется, - рассказал директор цирка «Золотой дракон».

Он добавляет, что жители могут помочь морковкой и свеклой для животных, особо отмечает про морковь – «мы её очень много едим». Также люди могут помочь животным фруктами. Цирк находится на площадке возле ТРЦ «Пионер». 
цирк
 
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