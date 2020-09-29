Север Байкала в Бурятии очистят от спирогиры

Учёные заявляют о критических скоплениях остатков водорослей



В 2021 году на северном побережье озера Байкал начнётся очистка берегов от водорослей спирогира. Мероприятия по очистке включат в нацпроект «Экология», сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



- Росводресурсами запланированы мероприятия по очистке береговой полосы бухты Сеногда в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» на 2021 год, - говорится в сообщении.



О том, что необходимо начать такую очистку, было установлено на основе данных экспедиций Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Несколько лет специалисты института фиксируют сезонное скопление детрита (мёртвого органического вещества, состоящего, в том числе из остатков водорослей) в мелководной зоне Байкала в районе посёлка Заречный - бухта Сеногда (территория города Северобайкальск Бурятии).



- По итогам проведенных в 2020 году выездных исследований специалисты отметили, что повышенное содержание биогенных компонентов спровоцировало подлёдное цветение нитчатых водорослей рода спирогира. При этом выявленные скопления органического подводного и наземного детрита в этой части Байкала оценены научными сотрудниками как близкие к критическим. С учётом этого, непринятие мер по удалению сезонных скоплений мёртвых органических веществ и остатков водорослей создает угрозу их попадания в озеро Байкал при разрушении ледового покрова и смыве накопившейся массы штормами, - отмечают в Байкальской природоохранной прокуратуры.



