Основной темой мероприятия станет Великая Отечественная война в музейных экспозициях и акциях
XVIII фестиваль музеев Иркутской области «Маёвка – 2020» пройдёт в онлайн-формате с 24 по 25 сентября. В этом году участие в нём примут 18 музеев Иркутской области. Они предоставят видеоматериалы по разным видам музейной работы или прочитают свои доклады онлайн.
Тема фестиваля 2020 года – «Наследие Победы». В рамках рабочих встреч участники обсудят патриотическое воспитание подрастающего поколения в музеях и тему Великой Отечественной войны в музейных экспозициях, выставках и мероприятиях.
Будут представлены и актуальные методические презентации, посвящённые присутствию музеев в социальных сетях, соблюдению основных правил этикета при работе с посетителями с инвалидностью, интеграции музеев Иркутской области в национальные туристические маршруты. Также участникам покажут две видеоэкскурсии по ледоколу «Ангара» и музею В.Г. Распутина.
Все видеоматериалы будут даны ссылками в разделе «Новости» на сайте Иркутского областного краеведческого музея.
Фестиваль музеев Иркутской области «Маёвка» проводится с 2002 года и способствует распространению положительного опыта музейной работы по сохранению и изучению историко-культурного наследия региона, сообщает пресс-служба минкультуры области.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутской области фестиваль музеев состоится онлайн
Общество, Фото:
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