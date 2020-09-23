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Фото с тремя косулями в Иркутской области стало лучшим

Общество, 
Подведены итоги конкурса «Фотоловушка — живая природа»

В Иркутской области подвели итоги регионального конкурса «Фотоловушка — живая природа».

Фотоловушек в дикой природе размещают всё больше и больше: установкой занимаются как природоохранные учреждения и охотпользователи, так и просто любители красивых и необычных кадров.

Лучшие снимки и видео из Иркутской области от профессионалов второй год подряд участвуют в специальном конкурсе «Фотоловушка — живая природа». Его проводит региональное министерство лесного комплекса. В этом году солидная часть пьедестала почёта досталась сотрудникам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Организаторы вручили им дипломы в каждой из двух номинаций. («От заката до рассвета» — фотографии; «Эти забавные животные» — видео).

Фото с тремя косулями из - победное, именно ему жюри конкурса присудило первое место в номинации «От заката до рассвета». Лидерство в номинации «Эти забавные животные» принадлежит государственному природному заказнику регионального значения «Кочергатский» (Голоустненское лесничество).


- Награды будут вручены лично госинспекторам – тем, кто устанавливает и обслуживает фотоловушки. Результаты конкурса стали для них приятным подарком к профессиональному празднику – Дню работников леса, который отмечается в России уже на протяжении полувека в третье воскресенье сентября, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».


косуля фотоконкурс
 
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