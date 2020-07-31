В числе украденных вещей оказался будильник
В полицию Кяхтинского района Бурятии с заявлением о краже обратилась 43-летняя жительница села Усть-Кяхта. Женщина сообщила, что в её отсутствие неизвестный проник в дом, взломав дверь, украл телевизор, телевизионную приставку, кухонные принадлежности, комплект постельного белья и будильник. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
На входной двери экспертом-криминалистом обнаружены и изъяты следы отпечатков пальцев, по которым установлена личность предполагаемого взломщика. Им оказался 37-летний не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление сосед пострадавшей, который знал об отсутствии хозяйки и решил воспользоваться моментом, чтобы проникнуть в дом.
Мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска.
Украденное имущество изъято.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Безработный житель Бурятии обчистил дом сельчанки
Общество, Фото:
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