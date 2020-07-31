Безработный житель Бурятии обчистил дом сельчанки

В числе украденных вещей оказался будильник



В полицию Кяхтинского района Бурятии с заявлением о краже обратилась 43-летняя жительница села Усть-Кяхта. Женщина сообщила, что в её отсутствие неизвестный проник в дом, взломав дверь, украл телевизор, телевизионную приставку, кухонные принадлежности, комплект постельного белья и будильник. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.



На входной двери экспертом-криминалистом обнаружены и изъяты следы отпечатков пальцев, по которым установлена личность предполагаемого взломщика. Им оказался 37-летний не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление сосед пострадавшей, который знал об отсутствии хозяйки и решил воспользоваться моментом, чтобы проникнуть в дом.



Мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска.



Украденное имущество изъято.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

