В Забайкалье прошли первые проверки предприятий питания после снятия части ограничений
Кафе и рестораны Забайкальского края начали работу после перехода региона на третий этап снятия ограничений 29 июля. Для соблюдения социальной дистанции одно из заведений города использует плюшевых медведей.
- Эту инсталляцию мы заимствовали у других стран, – рассказал управляющий предприятия Геворг Алоян, – ещё в июне гигантские игрушки украшали террасы Парижа. Теперь побыть в такой необычной компании могут читинцы. К открытию мы готовились тщательно, большая генеральная уборка включала в себя не только обработку всех поверхностей. Обеззараживали улицу и мебель. Есть запас перчаток и масок, постоянное проветривание. Мы принимаем гостей, у нас они в полной безопасности.
Группа контроля министерства экономического развития края не нашла в ресторане с медведями ни одного нарушения соблюдения правил безопасности. По словам зампреда правительства региона Александра Бардалеева, 30 июля прошли первые проверки, и результаты получились хорошие: предприниматели ответственно выполняют требования Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.
В Чите для социальной дистанции ресторан использует плюшевых медведей
Общество, Фото:
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