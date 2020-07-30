В Чите для социальной дистанции ресторан использует плюшевых медведей

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

В Забайкалье прошли первые проверки предприятий питания после снятия части ограничений



Кафе и рестораны Забайкальского края начали работу после перехода региона на третий этап снятия ограничений 29 июля. Для соблюдения социальной дистанции одно из заведений города использует плюшевых медведей.



- Эту инсталляцию мы заимствовали у других стран, – рассказал управляющий предприятия Геворг Алоян, – ещё в июне гигантские игрушки украшали террасы Парижа. Теперь побыть в такой необычной компании могут читинцы. К открытию мы готовились тщательно, большая генеральная уборка включала в себя не только обработку всех поверхностей. Обеззараживали улицу и мебель. Есть запас перчаток и масок, постоянное проветривание. Мы принимаем гостей, у нас они в полной безопасности.



Группа контроля министерства экономического развития края не нашла в ресторане с медведями ни одного нарушения соблюдения правил безопасности. По словам зампреда правительства региона Александра Бардалеева, 30 июля прошли первые проверки, и результаты получились хорошие: предприниматели ответственно выполняют требования Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.



