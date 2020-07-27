Вениками из осины, березы и ивы животные будут питаться зимой
Каждый год в середине июля коллектив Этнографического музея отправляется в лес для заготовки веточного корма. Таким кормом в течение года дополняют рацион животных Этноzooсада - верблюдов, яков, марала, пятнистых оленей, лосей и косуль. В этом году пришлось поработать усиленно, так как появились новые жители zooсада - альпака, пони и северные олени.
План по сбору успешно выполнен, амбары и сеновал наполнили более чем тремя тысячами веников из осины, березы и ивы.
- Трёхдневный сбор веток завершён. Теперь можно спать спокойно, зная, что зимой животные получат свои витамины, - отмечают в Этнографическом музее народов Забайкалья.
В Улан-Удэ Этнографический музей заготовил веточный корм на зиму
Общество, Фото:
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