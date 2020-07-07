В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились оленята

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение – здесь можно посмотреть на альпак Джульетту и Родриго, пони Дею, павлина Аладдина.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Этнографический музей приобрёл зверей для своего Живого уголка у передвижного зоопарка «Лигер». «Музей приобрел альпак, мальчика и девочку, пони (она скоро родит) и белого тигрёнка», - отмечал администратор зоопарка Алексей Исраелян.
- Друзья! Мы подготовили для вас прекрасную новость! В Этнозоосаде большое пополнение, теперь вы сможете посмотреть на экзотических альпака Джульетту и Родриго и на голубоглазую пони Дею, на красавца павлина Аладдина, - говорится в аккаунте музея в Instagram.
Также в учреждении рассказали, что, помимо такого пополнения, появляется потомство и у «старожилов».
- После яков и волков нас порадовали пятнистые олени: два очаровательных малыша уже окрепли и с удовольствием знакомятся с посетителями, - добавили в музее.
Сотрудники попросили горожан не кормить животных хлебом и сладостями.
- Мы очень любим и ценим своих животных и строго следим за рационом, - заключили в музее.