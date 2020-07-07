В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились оленята

- Друзья! Мы подготовили для вас прекрасную новость! В Этнозоосаде большое пополнение, теперь вы сможете посмотреть на экзотических альпака Джульетту и Родриго и на голубоглазую пони Дею, на красавца павлина Аладдина, - говорится в аккаунте музея в Instagram.

















