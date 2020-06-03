Прилетевшие пассажиры должны изолироваться на две недели
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ, согласно которым людям не нужно оформлять цифровые пропуска для въезда на территорию региона и выезда с неё.
Также в регионе на автомобильных дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты. Ранее они были организованы для информирования людей, органов власти и проверки цифровых пропусков в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Внесены изменения и в правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области. Так, граждане, прибывшие в аэропорты Иркутска и Братска из Москвы, Республики Саха (Якутия) и зарубежных стран, должны выполнить требования по изоляции на 14 дней. В домашних условиях - для проживающих на территории Иркутской области, а также жителей других регионов России, прибывших для нахождения в Иркутской области.
При этом человек должен жить в отдельном помещении, исключающем контакты с членами семьи и другими людьми, не подвергнутыми изоляции. Если условий для самоизоляции нет, возможна изоляция в обсерваторе.
Транзитные авиапассажиры, которые находятся в Иркутской области более трёх часов с момента прибытия, должны помещаться в обсерваторы (на срок нахождения на территории региона, но не более 14 дней со дня прилёта).
Предприятия, привлекающие сотрудников для работы вахтовым методом, должны обеспечить соблюдение всех требований в отношении своих подрядных (субподрядных) организаций и их работников: обсервация, транспортировка сотрудников, работа в закрытом режиме, дезинфекция помещений и прочее.
В Иркутской области отменили цифровые пропуска
Общество, Фото:
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