В Иркутской области отменили цифровые пропуска

Прилетевшие пассажиры должны изолироваться на две недели



Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ, согласно которым людям не нужно оформлять цифровые пропуска для въезда на территорию региона и выезда с неё.



Также в регионе на автомобильных дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты. Ранее они были организованы для информирования людей, органов власти и проверки цифровых пропусков в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Внесены изменения и в правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области. Так, граждане, прибывшие в аэропорты Иркутска и Братска из Москвы, Республики Саха (Якутия) и зарубежных стран, должны выполнить требования по изоляции на 14 дней. В домашних условиях - для проживающих на территории Иркутской области, а также жителей других регионов России, прибывших для нахождения в Иркутской области.



При этом человек должен жить в отдельном помещении, исключающем контакты с членами семьи и другими людьми, не подвергнутыми изоляции. Если условий для самоизоляции нет, возможна изоляция в обсерваторе.



Транзитные авиапассажиры, которые находятся в Иркутской области более трёх часов с момента прибытия, должны помещаться в обсерваторы (на срок нахождения на территории региона, но не более 14 дней со дня прилёта).



Предприятия, привлекающие сотрудников для работы вахтовым методом, должны обеспечить соблюдение всех требований в отношении своих подрядных (субподрядных) организаций и их работников: обсервация, транспортировка сотрудников, работа в закрытом режиме, дезинфекция помещений и прочее.

