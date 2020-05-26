Евгения Лудупова озвучила примерные суммы, которые получат работники
Накануне, 25 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о внесении изменений в ранее опубликованные акты о дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с пациентами с COVID-19, и с пациентами из группы риска. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Ранее не все категории медицинских работников попадали под федеральные выплаты.
- Мы понимаем, что труд всех сотрудников очень важен. И туда включили дополнительно по аналогии 415-го постановления, когда люди получают за работу с пациентами с «ковидом» и с пациентами из группы риска, - сообщила министр.
В перечень вошли медицинские дезинфекторы; водители, которые возят врачей из поликлиник, водителя, возящие медсестёр, которые осуществляют забор анализов; также вошли сотрудники отделенческих больниц на станциях Улан-Удэ и Северобайкальска, которые оказывают помощь амбулаторно.
По предварительным подсчётам, в среднем: выплаты врачам, обеспечивающих условия для медицинского наблюдения для лиц из группы риска заражения – 80% от среднемесячного дохода, то есть в среднем 25 256 рублей; 40% среднемесячного дохода среднему медицинскому персоналу - 12 628; младшему медперсоналу 20% - 6 314; и 20% от среднемесячного дохода водителям, здесь сумма примерно такая же, как и по федеральному постановлению.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ранее было озвучено, что некоторые врачи получили выплаты в 120 тысяч рублей.
В Бурятии развозящие врачей и медсестёр водители получат выплаты
Общество, Фото:
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