Строительство проводится за счёт средств дальневосточной субсидии
В посёлке Агинское Забайкальского края стартовало строительство спортивного комплекса с залом для занятий вольной борьбой. Объект возводят в рамках плана социального развития центров экономического роста.
- В посёлке около 150 спортсменов, занимающихся вольной борьбой, пока их тренировки проходят в приспособленном зале бассейна. В 2021 году для них построят спортивный комплекс с залами для борьбы, единоборств и тренажёрным залом, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.
Он отметил, что в новом комплексе можно будет не только полноценно заниматься, но и проводить соревнования различного уровня - в проекте предусмотрены трибуны на 500 посадочных мест.
Кроме спорткомплекса в Агинском, в 2020 году в регионе запланировано строительство ещё двух спортивных объектов: по плану ЦЭР - зала для занятий боксом в Чите, за счёт средств краевого бюджета - универсального спортивного зала в Краснокаменске.
Зал в Чите станет частью спортивной школы Олимпийского резерва по боксу Забайкальского края, где тренируются около 300 спортсменов. Строительство пристройки к старому корпусу позволит увеличить тренировочные площади и привлечь к занятиям спортом больше детей.
В Краснокаменске площадь универсального спортивного зала составит более 2,5 тысяч квадратных метров. В нем разместят площадки для игровых видов спорта, а также для занятия спортивной аэробикой и тренажёрный зал.
Кроме того, в настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство центра единоборств и Российского центра стрельбы из лука в Чите, проект лыжно-биатлонного комплекса получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В Агинском начали строить спортивный комплекс с залом борьбы
Общество, Фото:
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