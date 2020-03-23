С завтрашнего дня в Бурятии похолодает

Ожидаются снег и понижение температуры



По данным Бурятского гидрометцентра в ближайшие три дня в республике ожидается ухудшение погоды.



Завтра, 24 марта, прогнозируется увеличение облачности, местами небольшой снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный ночью 5-10, по южному Прибайкалью и юго-западным районам 15-20, днём 18-24, местами 8-13 м/с, метели. Температура ночью 0-5, местами 8-13 мороза, днём 2-7 тепла, местами 1-6 мороза.



В среду, 25 марта, ночью на большей части республики снег, местами сильный. Ветер северо-западный 8-13, местами 18-23 м/с, метели. Температура ночью 6-11, местами 16-21 мороза, днём 0-5, местами до 10 мороза.



В четверг, 26 марта, сохранится снежная погода. Ветер северо-западный 7-12, местами 15-20 м/с, позёмка. Температура ночью 9-14, местами 19-24, по юго-западу до 29 мороза, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами 6-11 мороза.

