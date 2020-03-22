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Главе Бурятии подарили кумалан

Главе Бурятии подарили кумалан
Общество, 
«Такой кумалан вы нигде не купите», отметила жительница республики при вручении подарка. ВИДЕО

Главе Бурятии Алексею Цыденову во время рабочей поездки по северным районам республики подарили эвенкийский кумалан. Видео, на котором руководителю региона вручают необычный подарок, появилось в одном из бурятских телеграм-каналов.

- Я хочу сказать, что это индивидуальная работа, ручная работа. Такой кумалан вы нигде не купите - шьют кумалан наши педагоги с учащимися. Пусть этот кумалан согревает вас в холодные вечера, может быть, в такие не очень приятные моменты. Знайте, что на севере Байкала есть люди, которые гордятся тем, что в республике такой глава, - сказала жительница республики на записи.


Видео - телеграм-канал «Пул 03»

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии вместе с членами правительства посетит Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск. Накануне Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Муйский район побывал в доме культуры «Верас», центре по обучению водителей, детско-юношеской спортивной школе, а также встретился с молодёжным советом, активистами ТОС и местными жителями. 

О подарках

Ранее в декабре 2019 года на открытии отреставрированной спортивной школы ушу «Золотой дракон» главе Бурятии также вручили довольно неожиданный подарок – меч-дао.

А в 2017 году на совещании Алексей Цыденов получил от бизнесвумен чёрную вязаную шапку. «Как бы человек в ней не потел, в ней будет тепло, уютно и комфортно», - рассказала предпринимательница.

Ещё одну шапку, на этот раз войлочную, белого цвета, Цыденову подарила мастерица Юлия Золотоева во время празднования Сагаалгана в Физкультурно-спортивном комплексе в феврале 2019 года.

В 2018 году на заседании совета по культуре член творческого союза художников Зандан Дугаров вручил главе Бурятии кожаный ташуур - похожее на кнут и плётку приспособление, ранее использовавшееся монгольскими всадниками.

Также среди необычных подарков главе значится целительная кукла-оберег. Её мастерица подарила Цыденову на фестивале «Байкальский хоровод».

Справка: 

Слово «кумалан» производное от слова «кумэ» - одеяло, попонка. От него образуется глагол «кумэми» – укрываться одеялом, накинуть одеяло, попонку. Первоначально функциональное значение коврика было чисто практическое, оно служило попоной под седло оленю, чтобы не повредить хребет животному. Со временем функциональное значение кумалана расширилось. Мастерицы больше стали уделять внимание художественной стороне изделия. Кумалан всегда считался мерилом достатка семьи, её благополучия. Большие кумаланы расстилались в передней части чума для гостей, самые красивые передавались девушкам и были важной частью приданого.

В связи с тем, что кумаланы часто имеют не только традиционную овальную или восьмёркообразную форму, но и форму круга, круглые кумаланы ассоциируют с солнцем и небом, поэтому так часто они напоминают звёздное небо. Кумаланы шьются в технике меховой мозаики и украшаются изображениями солнца, луны и звёзд. Они декорируются широкой кожаной каймой, придающей им нарядность и декоративность. Украшают кумаланы и геометрическим, растительным орнаментом из кожи или вышивкой бисером.

Кумаланы бывают разных размеров от небольших кумаланов-солнышек, которые выполняют роль оберега, до больших настенных панно. 
глава Бурятии подарки
 
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