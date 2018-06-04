Главу Бурятии также заинтересовала ковбойская шляпа на ярмарке-фестивале в Этнографическом музее. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов побывал на фестивале «Байкальский хоровод», и пригласил горожан и гостей республики посетить мероприятие.
Во время посещения фестиваля Алексей Цыденов оценил представленную продукцию. Главу республики заинтересовала кожаная шляпа в ковбойском стиле и другая продукция ручной работы. Кроме этого, на одной из площадок мастерица подарила Алексею Цыденову небольшую целительную куклу-оберег.
Также глава Бурятии провёл выездное совещание по вопросу развития Этнографического музея народов Забайкалья. Глава Бурятии призвал бизнесменов поддержать музей и в качестве примера взял под опеку степного орла.
Фестивальные площадки же раскинулись на всей территории музея. Концертная программа прошла для зрителей на центральной поляне музея: горожане увидели фрагменты троичных обрядов и ритуалов, а также выступление артистов театра народной музыки и танца «Забава». Праздник завершится большим Байкальским хороводом и розыгрышем призов.
Алексею Цыденову подарили куклу-оберег на «Байкальском хороводе»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 04.06.2018
Главу Бурятии также заинтересовала ковбойская шляпа на ярмарке-фестивале в Этнографическом музее. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Власть, 04.06.2018
Это политическое представление надо было пережить. «Байкал-Dailу» рассказывал обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции
В рамках рабочего визита главы Росздравнадзора России Михаила Мурашко в Бурятию состоялось посещение медицинских организаций Улан-Удэ.
Глава Бурятии призвал бизнесменов поддержать Этнографический музей в Улан-Удэ
Алексей Цыденов определился с кандидатом
Глава Бурятии побывал на «Байкальском хороводе» в Этнографическом музее
Выставка военной техники и вооружения была развернута на центральной площади Улан-Удэ по случаю 50-летнего юбилея 36-ой общевойсковой армии
3 июня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала РБ VI созыва 9 сентября 2018 года
Детский омбудсмен Бурятии Татьяна Вежевич сообщила, что на прилавках обнаружились дневники «Уничтожь меня» с потенциально опасным содержанием
Бурятский сенатор станцевал в народном танце-хороводе в Кижингинском районе
Эксперты рассказали о грядущих затратах на содержание животных
Приём будет по предварительной записи
Указ об этом подписал глава республики
Власть, 31.05.2018
Бурятия является одним из лидеров создания инфраструктуры для поддержки бизнеса, об этом заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев в ходе конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развитие малого и среднего предпринимательства»
Власть, 31.05.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов 31 мая выступил на пленарной сессии конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»