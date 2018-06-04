Алексею Цыденову подарили куклу-оберег на «Байкальском хороводе»

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Бурятия: Итоги Праймериз-2018 (Онлайн) Власть, Это политическое представление надо было пережить. «Байкал-Dailу» рассказывал обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции

Глава Росздравнадзора посетил больницы Улан-Удэ Власть, В рамках рабочего визита главы Росздравнадзора России Михаила Мурашко в Бурятию состоялось посещение медицинских организаций Улан-Удэ.



В Бурятии проходят праймериз «Единой России» Власть, 3 июня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала РБ VI созыва 9 сентября 2018 года



Руководство минэкономразвития России отметило работу с бизнес-сообществом в Бурятии Власть, Бурятия является одним из лидеров создания инфраструктуры для поддержки бизнеса, об этом заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев в ходе конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развитие малого и среднего предпринимательства»