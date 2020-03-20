Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой на север Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Особое внимание глава республики уделит встречам с населением



Алексей Цыденов прибыл в посёлок Таксимо, с которого начинается трёхдневная рабочая поездка в северные районы Бурятии. Глава Бурятии вместе с членами правительства посетит Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск. Особое внимание он планирует уделить встречам с населением.



В ходе поездки в посёлке Таксимо Алексей Цыденов посетит строящееся здание центра культурного развития, детско-юношескую спортивную школу, которая в этом году будет капитально отремонтирована, и другие объекты, запланированные к обновлению. Кроме того, глава проведёт встречу с ТОСовцами, круглый стол с молодёжным советом и встречу с активом посёлка по исполнению предыдущих поручений главы и текущим проблемным вопросам.



- Далее участники рабочей поездки отправятся в Северобайкальск, где посетят реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, дом культуры «Байкал», осмотрят площадку, выделенную под размещение музея под открытым небом, и ещё ряд социальной значимых объектов. В Северобайкальске пройдут встречи с руководителями структурных подразделений ВСЖД и активистами ТОС, встречи с работниками образования и депутатами Северобайкальского городского совета, - отмечают в пресс-службе правительства.



В ходе третьего дня рабочей поездки, который пройдёт в посёлке Нижнеангарск, планируется осмотреть Нижнеангарскую поликлинику и детский сад «Северяночка», там решится вопрос финансирования капремонта существующих или строительства новых социально значимых обьектов.



Кроме того, Алексей Цыденов посетит несколько производств, детскую школу искусств, спортивный боксёрский клуб, встретится с представителями коренных малочисленных народов Сибири и обсудит существующие проблемные вопросы.

