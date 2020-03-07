Фестиваль должен был пройти уже в 18-й раз
В Бурятии отменили XVIII шахматный фестиваль на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д.Заяева «Сагаалха-2020».
- Шахматный фестиваль отменяется в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора, - сообщили в Буддийской Сангхе России.
Как сообщал «Байкал-Daily», были отменены ещё несколько шахматных турниров. В них должны были принять участие дети, а в республике введён запрет на массовые детские мероприятия.
Также из-за угрозы коронавируса в Бурятии отменили престижный турнир по борьбе «Baikal Open», куда должны были приехать делегации 13 стран.
В Бурятии отменили крупный шахматный фестиваль
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