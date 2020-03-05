Они не состоятся из-за сложной эпидемиологической ситуации
В Бурятии было отменено проведение нескольких шахматных турниров. Основанием для отмены стало предписание Роспотребнадзора РБ и уведомление министерства спорта и молодёжной политики республики. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией не состоятся следующие турниры:
- Турнир, посвящённый Международному женскому дню, в БГУ (8 марта);
- Лично-командное первенство по шатару «Белый месяц» ассоциации землячеств этнической Бурятии;
- Республиканский детский турнир по быстрым шахматам «Весна пришла» (7 и 8 марта);
- Первенство г. Улан-Удэ «Белая ладья» (14-16 марта).
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, на днях был отменён международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open», который должен был начаться сегодня. Причиной отмены стала угроза завоза коронавируса.
В Бурятии отменили ряд шахматных соревнований
Общество, Фото:
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