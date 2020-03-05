Запрет не распространяется на вывоз товаров для личного пользования
Со 2 марта по 1 июня 2020 года в России введён запрет на вывоз из страны отдельных товаров. К ним отнесены средства антивирусной и антибактериальной защиты: респираторы, защитные очки, комбинезоны противочумные и для химической защиты, медицинские халаты, перчатки, противовирусные средства и др.
Полный перечень товаров представлен в приложении к постановлению правительства РФ от 2 марта 2020 г. № 223.
- Обращаем внимание, что запрет распространяется и на товары, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления данного постановления, а фактический вывоз с территории России осуществляется после его вступления в силу. Запрет не распространяется на вывоз товаров для оказания гуманитарной помощи и на вывоз товаров для личного пользования и предметов одноразового использования, относящихся к этой продукции, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Жители Бурятии не смогут вывозить респираторы и противочумные костюмы
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