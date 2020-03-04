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В Иркутской области масштабно отметят 90-летие ИРНИТУ

В Иркутской области масштабно отметят 90-летие ИРНИТУ
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В течение года запланировано около 20 основных мероприятий

Более 20 мероприятий приурочено к 90-летию Иркутского национального исследовательского технического университета. Об этом 4 марта рассказали на организационном комитете, который прошёл под председательством исполняющего обязанности главы региона Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на оргкомитете отметили, что подготовка к праздничным мероприятиям практически завершена. В рамках 90-летия состоятся благотворительный забег, футбольные матчи, митинг, посвящённый студентам, погибшим в Великой Отечественной войне, день открытых дверей, флешмоб. Главным событием станет торжественный концерт, который пройдет в ИРНИТУ 5 июня.

По информации пресс-службы ИРНИТУ, со ссылкой на проректора по молодёжной политике и работе с выпускниками Сергея Аносова, празднование начнётся с творческого фестиваля «Студенческая весна», общей тематикой для каждого института станет круглая дата. Завершится конкурс 1 апреля гала-концертом «Политех 9.0. Мир в наших руках!», который даст старт крупным праздничным акциям. Планируется запустить конкурс воспоминаний выпускников, где они могут рассказать о том, какую роль Иркутский политех сыграл в их жизни, поделиться памятными снимками.

В мае в холле откроется фотовыставка и пройдёт День открытых дверей для всех выпускников. Во время экскурсий сотрудники вуза расскажут гостям, как изменился ИРНИТУ, познакомят с передовыми лабораториями и покажут современные аудитории. Бывшие студенты смогут встретиться и пообщаться с преподавателями.

В юбилейную программу вошли митинг, посвящённый памяти студентов и преподавателей ИРНИТУ, погибших в годы Великой Отечественной войны, студенческий флешмоб и благотворительный забег «Бежим вместе».

Главный юбилейный концерт «Политех 9.0. прошлое, настоящее, будущее» состоится 5 июня. На торжество приглашены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Кроме того, университет посетят ветераны-преподаватели, ключевые партнёры и иностранные делегации из Китая, Монголии и т.д.

Празднование продолжится 6 июня на Дне города, где колонна Иркутского политеха представит эпоху становления инженерного образования.

Летом намечен товарищеский матч по футболу с участием студентов, выпускников, представителей администраций и компаний-партнёров. Список событий под эгидой юбилея пополнят научно-образовательный трек ИРНИТУ в рамках международного молодёжного форума «Байкал» и выставочная экспозиция в музее истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова «90 лет Иркутскому Политеху».

Сентябрь начнётся всероссийским парадом студенчества, возглавит который колонна иркутских политеховцев. В ледовом дворце «Айсберг» городские и областные коллективы готовят праздничный концерт «Движ»: «Девяносто лет – первый!», слушателями которого станут две-три тысячи студентов.

Завершится серия юбилейных мероприятий научно-практической конференцией «90 лет инженерному образованию Иркутской области» в рамках Байкальского международного салона образования.

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