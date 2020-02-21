 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

Госпожнадзор Бурятии проверил места Дугжуубы

Госпожнадзор Бурятии проверил места Дугжуубы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Иволгинском дацане нарушений не выявлено

В преддверии праздника Белого месяца сотрудники государственного пожарного надзора осмотрели объекты и открытые площадок, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях. Также специалисты осмотрели места проведения буддийского обряда очищения Дугжууба.

Особое внимание уделяется состоянию систем противопожарной защиты храмов и знаниям действий священнослужителей в случае возникновения пожара. С представителями Буддийской традиционной Сангхи России регулярно проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

- При данных осмотрах проверяем состояние электрооборудования, наличие планов эвакуации, инструкции по действиям персонала, исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие световых указателей, доступ к эвакуационным выходам, а также наличие исправности первичных средств пожаротушения в местах открытого доступа и беспрепятственный проезд спецтехники, - рассказал дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии Илья Шереметов.

В главном буддийском храме нарушений не выявлено.

В республике в праздничные дни будут дежурить личный состав и пожарно-спасательная техника Главного управления МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС.

- Подготовка к «Белому месяцу» происходит за две недели до молебнов, которые будут проходить в течении 17 дней. Буддийский обряд Дугжууба проводится для того, чтобы благополучно перейти из года старого в год новый, - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Как сообщал «Байкал-Daily», обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах.
пожарные дугжууба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова
В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова
Общество, 21.02.2020
Первенство по стрельбе провели ко Дню защитников Отечества
Бурятия в «криминальном» рейтинге оказалась ниже своих соседей
Бурятия в «криминальном» рейтинге оказалась ниже своих соседей
Общество, 21.02.2020
Едва ли не впервые за последние годы Бурятия не в лидерах по преступности
На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек
На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек
Общество, 21.02.2020
Лама рассказал, что такое Дугжууба, какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин
В Бурятии не хватает детских школ искусств
В Бурятии не хватает детских школ искусств
Общество, 21.02.2020
Желающих учиться в детских школах искусств всё больше, но педагогов и помещений не хватает
В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
Общество, 21.02.2020
В этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Общество, 21.02.2020
Лама объяснил, как правильно нужно провести последний день перед встречей буддийского нового года
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 21.02.2020
Приём граждан состоится на следующей неделе
В Улан-Удэ сегодня по-весеннему тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня по-весеннему тёплая погода
Общество, 21.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике местами небольшой снег
В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
Общество, 20.02.2020
Соревнования состоятся впервые и пройдут в Улан-Удэ 8 марта
В Бурятии вручат премии в области физкультуры и спорта
В Бурятии вручат премии в области физкультуры и спорта
Общество, 20.02.2020
Итоги конкурса «Золотой Олимп – 2019» подведут завтра
В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней
В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней
Общество, 20.02.2020
В Иволгинском районе отметят народное празднество «Сударыня Масленица»
Начинается набор добровольцев на парад Победы в Улан-Удэ
Начинается набор добровольцев на парад Победы в Улан-Удэ
Общество, 20.02.2020
Волонтёры помогут в сопровождении шествия «Бессмертного полка»
^