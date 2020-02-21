В Иволгинском дацане нарушений не выявлено
В преддверии праздника Белого месяца сотрудники государственного пожарного надзора осмотрели объекты и открытые площадок, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях. Также специалисты осмотрели места проведения буддийского обряда очищения Дугжууба.
Особое внимание уделяется состоянию систем противопожарной защиты храмов и знаниям действий священнослужителей в случае возникновения пожара. С представителями Буддийской традиционной Сангхи России регулярно проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
- При данных осмотрах проверяем состояние электрооборудования, наличие планов эвакуации, инструкции по действиям персонала, исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие световых указателей, доступ к эвакуационным выходам, а также наличие исправности первичных средств пожаротушения в местах открытого доступа и беспрепятственный проезд спецтехники, - рассказал дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии Илья Шереметов.
В главном буддийском храме нарушений не выявлено.
В республике в праздничные дни будут дежурить личный состав и пожарно-спасательная техника Главного управления МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС.
- Подготовка к «Белому месяцу» происходит за две недели до молебнов, которые будут проходить в течении 17 дней. Буддийский обряд Дугжууба проводится для того, чтобы благополучно перейти из года старого в год новый, - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Как сообщал «Байкал-Daily», обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах.
Госпожнадзор Бурятии проверил места Дугжуубы
Общество, Фото:
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