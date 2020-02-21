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Жители пригорода Улан-Удэ радуются соседству с пожарными

Жители пригорода Улан-Удэ радуются соседству с пожарными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане ждали появления пожарной части 19 лет

В декабре 2019 года в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии была открыта пожарная часть №65. За два месяца её работы заметно вырос уровень безопасности как в посёлке, так и в близлежащих ДНТ, заявили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарная часть № 65 3-го стоит на защите четырёх населённых пунктов и 42-х ДНТ и СНТ Тарбагатайского района с населением свыше 15 тысяч человек. Ранее густонаселённый пригород был практически беззащитен перед огненной стихией, даже при наличии сил добровольной пожарной команды села Нижний Саянтуй.

Время пути от пожарной части села Тарбагатай, прикрывавшей ранее Нижний Саянтуй, составляло порядка 50 минут, города Улан-Удэ – около 30 минут. Жители посёлка давно просили построить пожарную часть в районе.

- Это был наш больной вопрос аж с 2010 года! – рассказал бывший председатель ДНТ «Багульник» Николай Болонев. – На средства ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй мы начали строить здание этой пожарной части. Спасибо главе республики Алексею Цыденову, за выделенные средства на окончание постройки! Теперь и село, и множество дачных товариществ под защитой. Осталось только заасфальтировать подъезд к пожарной части.

Теперь соседство с огнеборцами радует сельчан.

- Раньше пожарных по полчаса ждали – дома до тла сгорали. Сейчас, когда слышишь, что машина пожарная выезжает, чувствуешь себя спокойнее, чем раньше – понимаешь, что они быстро приедут на помощь. Я и другие жители очень рады, что у нас рядом теперь такие защитники есть! – призналась жительница села.

Пожарная часть №65 повлияла не только на безопасность населённого пункта, также появились новые рабочие места. Трудоустроились 8 жителей села Нижний Саянтуй, которые трудятся на должностях водителей пожарных автомобилей.


пожарные
 
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