 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Февраля

12 Февраля

Популярное

В вузах Бурятии могут появиться комнаты матери и ребёнка

В вузах Бурятии могут появиться комнаты матери и ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Комнаты для мам малышей помогут студенткам не бросать учёбу, считают специалисты

В Бурятии предлагают оборудовать комнаты матери и ребёнка в средних и высших учебных заведениях. В специальных помещениях молодые мамы смогут кормить детей. Также малыши смогут ждать матерей в комнатах кратковременного пребывания.

Данный проект набрал наибольшее количество голосов за одним из столов площадки «Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми» на открытом совещании правительства Бурятии, которое состоялось 8 февраля в ФСК. Как «Байкал-Daily», после отчётов зампредов правительства Бурятии работали форсайт-сессии по 12 направлениям. Задача каждой из них – выработать конкретные и действенные инициативы, предложения, технологии, которые должны повлиять на развитие каждой отрасли.

Авторы проекта по комнатам матери и ребёнка перечислили свои доводы.

- Во-первых, у многих молодых мам есть желание продолжить учёбу после рождения ребёнка. Во-вторых, в их интересах, как можно быстрее получить образование и специальность, несмотря на декретный отпуск. В-третьих, очередь в детских садах в Улан-Удэ всё ещё существует, и зачастую она растягивается на годы. Поэтому такие комнаты могли бы существенно помочь молодым женщинам в получении специальности и дальнейшем трудоустройстве, - озвучили идею авторов проекта в минсоцзащиты Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также на совещании предложили создать Viber-чаты с участковыми врачами.
вузы семьи дети студенты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия оказалась в хвосте футбольного рейтинга России
Бурятия оказалась в хвосте футбольного рейтинга России
Общество, 13.02.2020
Бурятия получила баллы лишь по одному критерию рейтинга из пяти
В Улан-Удэ осуждённые приняли Таинство Крещения
В Улан-Удэ осуждённые приняли Таинство Крещения
Общество, 13.02.2020
После обряда с осуждёнными провели индивидуальные беседы
Прокуроры Бурятии проведут приёмы граждан
Прокуроры Бурятии проведут приёмы граждан
Общество, 13.02.2020
Мероприятия состоятся в трёх районах республики
В Улан-Удэ школьникам в парке вручали светоотражатели
В Улан-Удэ школьникам в парке вручали светоотражатели
Общество, 13.02.2020
Полицейские напомнили детям о дорожной безопасности
В Бурятии немного похолодало
В Бурятии немного похолодало
Общество, 13.02.2020
Ночные морозы в Улан-Удэ усилились до -26 градусов
В Улан-Удэ проведут конкурс чтецов, посвящённый народному поэту
В Улан-Удэ проведут конкурс чтецов, посвящённый народному поэту
Общество, 12.02.2020
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и круглый стол
На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»
На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»
Общество, 12.02.2020
Мероприятие откроется экстремальной гонкой «Ледовый шторм»
Читу посетят участники перехода «Всё для фронта, всё для Победы!»
Читу посетят участники перехода «Всё для фронта, всё для Победы!»
Общество, 12.02.2020
В связи с этим будет ограничено движение транспорта
В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи
В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи
Общество, 12.02.2020
Мероприятия, приуроченные к празднованию, пройдут 15 и 16 февраля
В Иркутской области ветеран получил медаль в свой 95-летний юбилей
В Иркутской области ветеран получил медаль в свой 95-летний юбилей
Общество, 12.02.2020
Памятные награды в регионе вручат около 9700 участникам войны
В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами
В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами
Общество, 12.02.2020
Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»
В Забайкалье конкурс проектов памятника остался без победителя
В Забайкалье конкурс проектов памятника остался без победителя
Общество, 12.02.2020
Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
В Бурятии объявлен конкурс рисунков о защитниках Родины
В Бурятии объявлен конкурс рисунков о защитниках Родины
Общество, 12.02.2020
Призами станут наборы творчества для юного художника

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^