Комнаты для мам малышей помогут студенткам не бросать учёбу, считают специалисты
В Бурятии предлагают оборудовать комнаты матери и ребёнка в средних и высших учебных заведениях. В специальных помещениях молодые мамы смогут кормить детей. Также малыши смогут ждать матерей в комнатах кратковременного пребывания.
Данный проект набрал наибольшее количество голосов за одним из столов площадки «Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми» на открытом совещании правительства Бурятии, которое состоялось 8 февраля в ФСК. Как «Байкал-Daily», после отчётов зампредов правительства Бурятии работали форсайт-сессии по 12 направлениям. Задача каждой из них – выработать конкретные и действенные инициативы, предложения, технологии, которые должны повлиять на развитие каждой отрасли.
Авторы проекта по комнатам матери и ребёнка перечислили свои доводы.
- Во-первых, у многих молодых мам есть желание продолжить учёбу после рождения ребёнка. Во-вторых, в их интересах, как можно быстрее получить образование и специальность, несмотря на декретный отпуск. В-третьих, очередь в детских садах в Улан-Удэ всё ещё существует, и зачастую она растягивается на годы. Поэтому такие комнаты могли бы существенно помочь молодым женщинам в получении специальности и дальнейшем трудоустройстве, - озвучили идею авторов проекта в минсоцзащиты Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на совещании предложили создать Viber-чаты с участковыми врачами.
В вузах Бурятии могут появиться комнаты матери и ребёнка
Общество, Фото:
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